أستاذ كوري يفقد جنسيته بعد نيله الإماراتية

خبرني - أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية أن الأستاذ الجامعي السابق هوانغ وو-سوك فقد جنسيته الكورية بعد عد اكتسابه جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق القانون الكوري.

أفاد مكتب تشيونغجو للهجرة التابع لوزارة العدل، في إشعار رسمي صدر في 13 أغسطس، بأن شخصا يحمل اسم هوانغ وو-سوك، من مواليد عام 1953، فقد جنسيته الكورية الجنوبية بعد حصوله على الجنسية الإماراتية في 9 أبريل من العام الجاري.

وبحسب المادة 15 من قانون الجنسية في كوريا الجنوبية، فإن المواطن الكوري الجنوبي الذي يكتسب جنسية أجنبية طوعا يفقد جنسيته الكورية اعتبارا من تاريخ حصوله على تلك الجنسية.

ويرجح أن الإشعار يشير إلى الأستاذ السابق هوانغ وو-سوك، بالنظر إلى نشاطه الأخير في الإمارات، وتطابق سنة ميلاده، إضافة إلى أن موطن تسجيله الأصلي المذكور في الإشعار هو بلدة بويو في إقليم جنوب تشونغتشيونغ، وهي المنطقة التي ينتمي إليها.

وأوضح مسؤول في وزارة العدل أنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل إضافية سوى ما ورد في الإشعار الرسمي.

وكان هوانغ قد برز في مجال أبحاث استنساخ الحيوانات، ولفت الأنظار على نطاق واسع في عام 2005 بعد نشر ورقة بحثية زعم فيها نجاحه في استخلاص الخلايا الجذعية الجنينية البشرية وزراعتها للمرة الأولى في العالم.

غير أن التحقيقات اللاحقة أثبتت أن تلك الورقة تضمنت بيانات مزورة، ما أدى إلى فصله من جامعة سيئول الوطنية في عام 2006. وفي عام 2014، أصبح الحكم الصادر بحقه بالسجن مع وقف التنفيذ، في قضايا شملت اختلاس أموال مخصصة للأبحاث، حكما نهائيا.

وفيما بعد انتقل هوانغ إلى الإمارات، حيث يتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي في مركز الإمارات للأبحاث التكنولوجيا الحيوية.