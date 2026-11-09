السرطان يبطئ خطوات بايدن

خبرني - كشف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا أدى إلى إبطاء خطواته، وأنه لن يتمكن سوى من ظهور محدود للترويج لمذكراته الرئاسية المرتقبة.

وكتب بايدن، البالغ من العمر 83 عاما، على منصة "إكس" أن أطباءه "لا يزالون متفائلين" باستجابته للعلاج، لكنه أقر بأن "بعض الأيام أفضل من غيرها". وقال: "أثناء كتابة الكتاب، تم تشخيص إصابتي بالسرطان، وهو مرض يعرفه ملايين الأمريكيين وعائلاتهم حق المعرفة".

وأضاف: "بعض الأيام أفضل من غيرها. لم يوقفني المرض، لكنه يبطئني أحيانا. وهذا يعني، للأسف، أنني لن أتمكن من إجراء العدد نفسه من المحادثات حول كتابي كما كنت آمل. ومع ذلك، آمل أن تتحدث الكلمات على الصفحات عن نفسها".

ومن المقرر صدور مذكراته، التي تحمل عنوان "Promise Me, America"، في 17 نوفمبر. وقال بايدن إن الكتاب "يغطي سنواتي كرئيس، والتحديات التي واجهناها، والقرارات التي اتخذتها، ولماذا اتخذتها"، مضيفا أنه يتناول "من نحن كأمة، وعما نؤمن به، ودور أمريكا في العالم".

وفي الشهر الماضي، وجه الرئيس السادس والأربعون رسالة "شخصية" حول صحته بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستاتا، حاثا الرجال على زيارة أطبائهم للكشف المبكر. وكتب: "بحلول الوقت الذي اكتشفنا فيه المرض، كان قد انتشر بالفعل إلى عظامي. وعندما يُكتشف سرطان البروستاتا مبكرا، تكون نسبة البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات قريبة من 100%".

وأشار بايدن إلى أن "العلاج الإشعاعي الذي تلقيناه الخريف الماضي عمل كما هو مقصود"، وأنه يواصل القيام بما يهتم به، مثل إنهاء مذكراته، شاكرا طاقمه الطبي. وكان بايدن قد أكمل علاجه من سرطان المرحلة الرابعة في أكتوبر 2025.

وفي أغسطس، وصف هانتر بايدن حالة والده بأنها "شديدة الوهن"، قائلا: "انتشر السرطان، ووصل إلى عظامه وأبعد من ذلك. إنه مؤلم جدا، وهو شديد الوهن في نواح كثيرة". وتأتي مذكرات بايدن بعد أشهر من إصدار السيدة الأولى السابقة جيل بايدن كتابها "A View from the East Wing" في يونيو.