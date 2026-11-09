ترمب يخطط لعفو جماعي.. فمن سيشمل؟

خبرني - أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه توقيع مراسيم عفو لمساعديه ومستشاريه قبل انتهاء ولايته دون تحديد أسماء أو قضايا محددة، وهو كان قد صرح بذلك في أبريل الماضي قبل انتخابات التجديد النصفي.

قال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنه يخطط لاتخاذ هذه الخطوة في نهاية ولايته، من دون أن يحدد أسماء بعينها أو قضايا محددة. ويبدو أن المقصود بمساعديه ومستشاريه، وفق سوابق سياسية وقضائية موثقة، مسؤولون وداعمون من دائرته القريبة ارتبطت أسماؤهم بتحقيقات أو ملاحقات قانونية خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من حديث ترامب المتكرر، خلال إدارته الحالية، عن العفو الرئاسي بوصفه أداة يستخدمها لحماية مقربين منه.

ووفق تقرير نشره موقع ELECTION LAW BLOG الحكومي المتخصص في قانون الانتخابات الأمريكية، فقد ذكر ترامب مرارا لمساعديه وكبار مسؤولي إدارته أنه سيمنحهم عفوا قبل مغادرته منصبه. وأشار التقرير إلى أن حديثه بهذا الشأن ورد أيضا في أبريل الماضي، وسط مخاوف حقيقية آنذاك من احتمال خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وهو ما حصل بالفعل.

وأضاف التقرير أن ترامب قال في أحد الاجتماعات، على سبيل المزاح كما بدا للحاضرين، إنه سيعفو عن كل من اقترب من المكتب البيضاوي ضمن مسافة 200 قدم، فيما قال شخص آخر التقى الرئيس في وقت سابق من العام نفسه إنه مازح بشأن العفو عن كل من اقترب ضمن مسافة 10 أقدام. كما نقل عن أحاديث سابقة داخل البيت الأبيض أنه تحدث عن عقد مؤتمر صحفي وإعلان عفو جماعي قبل مغادرته منصبه، من دون أن يكون هناك وقتها تصور واضح لأسماء محددة أو أفعال بعينها.

وبحسب التقرير نفسه، فقد أثار ترامب مرارا احتمال العفو مع مساعدي البيت الأبيض ومسؤولين آخرين، خصوصا حين أشار بعض الموظفين إلى خشيتهم من الملاحقة القضائية أو تحقيقات الكونغرس بسبب قرارات اتخذوها. كما لفت إلى أن الرئيس مارس سلطة العفو خلال ولايته الحالية على نحو غير مسبوق، إذ أصدر نحو 1600 قرار عفو حتى الآن، كثير منها شمل حلفاء ومتبرعين أو أشخاصا مقربين من دائرته السياسية، في مقابل أقل من 250 قرار عفو وتخفيف عقوبة خلال ولايته الأولى.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن نطاق هذه المراسيم أو قائمة الأسماء التي قد تشملها، فيما تبقى صلاحية العفو الرئاسي من أبرز الأدوات التنفيذية التي يملكها الرئيس الأمريكي في نهاية ولايته.