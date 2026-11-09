عادات غذائية تحفز الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

خبرني - حدد البروفيسور ألكسندر سرياكوف، أخصائي الأورام، وأمراض الدم، والعلاج الإشعاعي من الدرجة الأولى، " الأطعمة التي تحفز تطور سرطان القولون والمستقيم.

ووفقا له، سرطان القولون والمستقيم هو مرض خبيث يتكون فيه ورم في الغشاء المخاطي لأي جزء من الأمعاء الغليظة (القولون، أو القولون السيني، أو المستقيم). ويعتبر هذا النوع من السرطان الأكثر انتشارا بين جميع أورام الجهاز الهضمي، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد حالات السرطان في العالم.

ويؤكد على أن بعض العادات الغذائية قد تشكل عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وخاصة-

- استهلاك اللحوم الحمراء (لحم الخنزير، ولحم البقر، ولحم الضأن). وقد صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) استهلاك اللحوم الحمراء على أنه "محتمل التسبب بالسرطان لدى البشر" (المجموعة 2A من حيث التسرطن). ووفقا للوكالة تناول 100 غرام من اللحوم الحمراء يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17بالمئة.

- استهلاك المنتجات منخفضة الجودة والمصنعة (مثل النقانق، والهوت دوغ، والحليب طويل الأجل، واللحوم التي أعيد تجميدها عدة مرات، واللحوم المعالجة كيميائيا). وقد صنفت الوكالة اللحوم المصنعة ضمن مجموعة المواد المسرطنة الأولى، ما يشير إلى أن تناول 50 غراما منها يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18بالمئة.

- كما أن الإفراط في تناول اللحوم المقلية والمدخنة والمشوية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائها على مواد قد تكون مسرطنة.

- وبالإضافة إلى ذلك، يزيد تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة المختلفة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

- اختلال التوازن بين البروتينات الحيوانية والنباتية، مع تفضيل الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ويؤكد أطباء الأورام على أهمية الكمية المستهلكة، فتناول كمية صغيرة من اللحم المشوي مرة واحدة شهريا لن يضر أحدا، و لكن تناول اللحوم ثلاث مرات يوميا، وخاصة اللحوم الموجودة في الوجبات السريعة مثلا يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وينصح لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف. كما ينصح بالاهتمام بجودة المنتجات التي يتم شراؤها- قراءة المكونات وتجنب اللحوم المصنعة أو التقليل منها قدر الإمكان.