وفاة الحاج محمود موسى آل خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود موسى أخو عميرة الشلبي آل خطاب، عم رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي
وتاليا تفاصيل العزاء :
سيُشيّع جثمانه الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد معان الكبير، إلى مثواه الأخير في مقبرة التحاتا، معان .
ويُقام العزاء على النحو الآتي:
معان : ( للرجال) لمدة ثلاثةأيام ( الاثنين ، الثلاثاء، الأربعاء ) ، بعد صلاة العصر في ، ديوان أخو عميرة الشلبي ، معان .
(للسيدات ) : في منزل المرحوم بإذن الله ابا عماد ، بالقرب من مسجد الصالحين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.