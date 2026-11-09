وفاة الحاج محمود موسى آل خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾



خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود موسى أخو عميرة الشلبي آل خطاب، عم رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيُشيّع جثمانه الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد معان الكبير، إلى مثواه الأخير في مقبرة التحاتا، معان .

ويُقام العزاء على النحو الآتي:

معان : ( للرجال) لمدة ثلاثةأيام ( الاثنين ، الثلاثاء، الأربعاء ) ، بعد صلاة العصر في ، ديوان أخو عميرة الشلبي ، معان .

(للسيدات ) : في منزل المرحوم بإذن الله ابا عماد ، بالقرب من مسجد الصالحين.



إنا لله وإنا إليه راجعون.