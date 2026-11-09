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وفاة الحاج محمود موسى آل خطاب

  • 09 نوفمبر 2026
  • 09:04
وفاة الحاج محمود موسى آل خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾


خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمود موسى أخو عميرة الشلبي آل خطاب، عم رئيس الجامعة الدكتور حسن محمد الشلبي

وتاليا تفاصيل العزاء : 

سيُشيّع جثمانه الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد معان الكبير، إلى مثواه الأخير في مقبرة التحاتا، معان .

ويُقام العزاء على النحو الآتي:
معان : ( للرجال) لمدة ثلاثةأيام ( الاثنين ، الثلاثاء،  الأربعاء ) ، بعد صلاة العصر في ، ديوان أخو عميرة الشلبي ، معان .

(للسيدات ) : في منزل المرحوم بإذن الله ابا عماد ، بالقرب من مسجد الصالحين.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

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