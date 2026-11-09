بعد الخمسين.. خسارة الوزن قد تحمي قلبك لعشر سنوات مقبلة

خبرني - لا يعني بلوغ سن الخمسين أن الوقت فات لتحسين صحتك وحماية قلبك؛ فقد تساعد خسارة قدر متواضع من الوزن في هذه المرحلة العمرية على إبطاء تدهور صحة القلب والأوعية الدموية خلال السنوات التالية، وفق دراسة بريطانية حديثة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين فقدوا الوزن في مطلع الخمسينيات شهدوا تحسناً في عدد من المؤشرات الصحية، شمل ضغط الدم والكوليسترول الجيد ومستويات الالتهاب، مقارنة بمن اكتسبوا وزناً خلال الفترة نفسها. وظهرت هذه الفروق بوضوح عند متابعة المشاركين في مطلع الستينيات، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".



دراسة تتبع تأثير الوزن على القلب

اعتمد الفريق على بيانات دراسة بريطانية طويلة الأمد تتابع نحو 17,500 شخص وُلدوا عام 1958، وشارك 6,309 منهم في فحص صحي عند بلوغهم مطلع الستينيات.

وقارن الباحثون تغيرات الوزن بين سن 23 و42 عاماً، ثم بين 50 و55 عاماً، مع قياس ضغط الدم ومؤشرات الدم في عمر 44 و62 عاماً. وصُنّف المشاركون وفق زيادة الوزن أو خسارة أكثر من 5% منه مع الحفاظ على التغيير، وهي نسبة تعادل نحو 10 أرطال لشخص يزن 200 رطل.

وقالت تشاريس بريدجر-ستاتز، الباحثة الرئيسية، إن الرسالة الأهم هي أن "الوقت ليس متأخراً لفعل ما يحسّن صحتك"، حتى بعد تجاوز الخمسين.

خسارة الوزن.. مكاسب لصحة القلب

أظهرت النتائج أن فقدان الوزن أبطأ تراجع مؤشرات صحة القلب لدى الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة. وكانت الفوائد أوضح لدى أصحاب الوزن الزائد الذين نجحوا في خسارة الوزن والحفاظ عليه، إذ اقتربت نسبة الدهون إلى الأنسجة الخالية من الدهون لديهم عند سن 62 عاماً من مستويات المجموعة التي حافظت على وزن صحي.

كما سجل المشاركون المصابون بالسمنة الذين فقدوا الوزن مستويات دهون أقل مقارنة بغيرهم من أصحاب السمنة.

ويرى طبيب القلب الوقائي سودهاكارا شيناريدي أن هذه النتائج تتفق مع الأدلة السابقة التي تشير إلى أن خسارة 5% من الوزن قد تحقق فوائد للقلب والأوعية الدموية.

لكن السكر التراكمي مثّل استثناءً؛ إذ ارتفع لدى المصابين بالسمنة الذين فقدوا الوزن مقارنة بمجموعة الوزن الصحي، من دون أن يصل الفرق إلى مستوى الدلالة الإحصائية.

اكتساب الوزن بعد الخمسين يسرّع التدهور

في المقابل، ارتبط اكتساب الوزن خلال مطلع الخمسينيات بارتفاع أسرع في ضغط الدم والدهون ومؤشرات الالتهاب، إلى جانب انخفاض الكوليسترول الجيد. وكانت التغيرات أكثر وضوحاً لدى من أصيبوا بالسمنة أو زاد وزنهم رغم معاناتهم منها سابقاً.

واكتسب نحو 37% من المشاركين أكثر من 5% من أوزانهم خلال هذه المرحلة، بينما لم تتجاوز نسبة من فقدوا الوزن وحافظوا على خسارتهم 6%.

هل تضر تقلبات الوزن بصحة القلب؟

حذّر الباحثون أيضاً من احتمال ارتباط استعادة الوزن بعد خسارته بتدهور بعض المؤشرات الصحية. فقد سجل المشاركون المصابون بالسمنة الذين فقدوا الوزن ثم استعادوه ارتفاعاً أسرع في الالتهاب والسكر التراكمي، وانخفاضاً أسرع في الكوليسترول الجيد.

وتثير هذه النتيجة تساؤلات بشأن الأشخاص الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن من فئة "GLP-1"، خصوصاً أن الوزن قد يعود بعد التوقف عن العلاج. لكن تأثير هذه التقلبات على صحة القلب على المدى الطويل لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

كيف تحمي قلبك بعد الخمسين؟

ينصح الخبراء بالتركيز على التغييرات المستدامة بدلاً من الحميات القاسية، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على العضلات والعظام، اللتين تتراجع كتلتهما مع التقدم في العمر.

كما تشمل التوصيات زيادة تناول البقوليات مثل الفول والعدس، والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، والحد من السكريات المضافة والكربوهيدرات البسيطة، مع الاهتمام بالألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع.

ومع ذلك، لا تثبت الدراسة أن خسارة الوزن هي السبب المباشر لتحسن المؤشرات الصحية، كما أن قلة عدد المشاركين الذين فقدوا الوزن تحد من قوة النتائج. لذلك، فإن أفضل خطوة لمن يرغب في تغيير وزنه هي وضع خطة مناسبة بالتعاون مع مختص صحي، تراعي العمر والحالة الصحية والتاريخ الوزني.