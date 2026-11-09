زفاف مؤثرة عربية شهيرة في البتراء يسلط الضوء على سياحة الأعراس ويبرز دور كراون بلازا في استقطاب الفعاليات العالمية

خبرني - شكّل حفل زفاف مؤثرة وصانعة محتوى عربية شهيرة في مدينة البتراء، ، بدعم هيئة تنشيط السياحة وبتنظيم فندق كراون بلازا البتراء ، حدثاً سياحياً وإعلامياً لافتاً، تجاوز مفهوم الاحتفال التقليدي ليعكس قدرة الأردن على توظيف إرثه الحضاري ومواقعه التاريخية في استقطاب المناسبات الدولية، وتحويلها إلى منصات ترويجية تصل إلى ملايين المتابعين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

ويعكس هذا الحدث الأهمية المتنامية لسياحة الأعراس والمناسبات الفاخرة، باعتبارها أحد المنتجات السياحية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لما توفره من فرص لتعزيز الإشغال الفندقي، وزيادة الإنفاق السياحي، وتنشيط قطاعات النقل والضيافة والخدمات، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من الأسواق الإقليمية والدولية، وإبراز الأردن كوجهة تجمع بين خصوصية المكان وجودة التجربة.

وفي هذا السياق، برز الدور الذي اضطلع به فندق كراون بلازا البتراء، أحد فنادق مجموعة IHG العالمية والمملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في تنفيذ الحفل وتقديم الخدمات الفندقية والضيافة، بما يعكس أهمية وجود منشآت سياحية تمتلك الإمكانات التشغيلية والخبرات المهنية القادرة على مواكبة متطلبات المناسبات الكبرى وفق معايير الضيافة العالمية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في أعقاب إعادة افتتاح الفندق بعد مشروع التحديث والتطوير، حيث يضم 143 وحدة إقامة فندقية، وقاعة للاحتفالات والمؤتمرات تتسع لنحو 300 شخص، ويوفر قرابة 200 فرصة عمل، مما يجعله رافداً استراتيجياً للبنية التحتية السياحية في البتراء، ويسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز قدرة المدينة على استضافة الفعاليات النوعية على مدار العام.

ويؤكد نجاح مثل هذه المناسبات أن الاستثمار في المنشآت الفندقية لا يقتصر على توفير الإقامة، بل يمثل استثماراً في القدرة التنافسية للوجهة السياحية، وتحويل المقومات التاريخية والطبيعية إلى فرص اقتصادية مستدامة، بما يعزز مكانة البتراء ليس فقط كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، وإنما كوجهة عالمية للأعراس والاحتفالات والتجارب السياحية الاستثنائية.