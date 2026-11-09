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جامعة الزيتونة: عقوبة المتورطين بالمشاجرة تصل إلى الفصل النهائي

  • 09 نوفمبر 2026
  • 08:52
جامعة الزيتونة عقوبة المتورطين بالمشاجرة تصل إلى الفصل النهائي

خبرني - أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة، الدكتور مأمون أبو حماد، أن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الطلبة المتورطين في المشاجرة التي وقعت يوم أمس، وشهدت إطلاق عيارات نارية، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في أنظمة الجامعة قد تصل إلى الفصل النهائي.

وقال أبو حماد، لإذاعة عين، إن المشاجرة وقعت خارج أسوار الجامعة، وإن الأمور كانت تحت السيطرة، موضحاً أن المشكلة كانت بين عدد من الطلبة.

وأضاف أن الوقوف على أسباب ما حدث يستدعي النظر إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الضغوط النفسية والتعصب العشائري والمناطقي، لافتاً إلى أن المشاركين في المشاجرة لم يقتصروا على طلبة جامعة الزيتونة، بل ضمت أطرافاً من جامعات أخرى وأشخاصاً من غير الطلبة.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك أنظمة وتعليمات صارمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وأن الإجراءات بحق المتورطين قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وشدد أبو حماد على أن إصلاح الطلبة وتقويم سلوكهم يجب أن يكون أولوية، وأن الهدف لا يقتصر على إنزال العقوبات، بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تقود إلى مثل هذه السلوكيات، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح ونبذ التعصب والعنف بين الشباب.

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