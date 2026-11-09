امرأة تتهم شقيق محمد الفايد بتخديرها والاعتداء عليها جنسياً في اسكتلندا

خبرني - قالت امرأة لبي بي سي اسكتلندا إنها نُقلت إلى المرتفعات الاسكتلندية في إطار اتجار بالبشر، ثم خُدرت وتعرضت لاعتداء جنسي واحتُجزت قسراً على يد صلاح الفايد، شقيق المالك السابق لمتجر "هارودز" محمد الفايد.

وقالت جيل، وهو اسم مستعار استُخدم لأسباب قانونية، إنها كانت موظفة شابة في هارودز عندما جرى تعيينها في ما كانت تعتقد أنه برنامج تدريب تنفيذي في تسعينيات القرن الماضي.

وفي أول حديث لها عن الانتهاكات التي تقول إنها تعرضت لها في اسكتلندا، قالت جيل إنها نُقلت بطائرة عائلة الفايد الخاصة إلى "بالناغاون"، عقارهم في منطقة إيستر روس، حيث تعرضت لاعتداءات متكررة.

وهي واحدة من مئات النساء اللواتي وجهن اتهامات إلى الأخوين الفايد بارتكاب اعتداءات.

ومنذ وفاة محمد الفايد في عام 2023، زعمت مئات النساء والفتيات أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية من قبله.

كما اتهم عدد من النساء شقيقه صلاح، الذي توفي بسرطان البنكرياس عام 2010، بارتكاب اعتداءات.

وقالت شرطة اسكتلندا إنها حددت هوية ثلاثة أشخاص على صلة بجرائم ارتُكبت بحق عدد من الضحايا في بالناغاون، وإن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وفي حديثها مع بي بي سي اسكتلندا، وصفت جيل، صلاح الفايد، بأنه "رجل شديد القسوة" استغل نقاط ضعفها ومارس سيطرة شبه كاملة على حياتها.

وقالت إنها بدأت مسيرتها المهنية في هارودز بالعمل لدى محمد الفايد في مكتب يخضع لمراقبة مشددة ويعمل فيه في الغالب نساء شابات، حيث كانت إجراءات الدخول صارمة، فيما كان الموظفون يُثنون عن التفاعل مع الآخرين.

وبعد ذلك بوقت قصير، كُلفت بالعمل لدى صلاح الفايد.

وقالت: "اعتقدت أن الأمر قد يكون أفضل. كان محمد يبدو لي مريباً"، لكنها أوضحت أنه بدلاً من ذلك، تدهور وضعها بسرعة.

وأضافت أنها "أُخذت إلى اسكتلندا مرتين. وفي المرتين كان ذلك على متن طائرتهم الخاصة".

وتابعت "عندما كنت تسافر إلى هناك، كنت تهبط في إنفرنيس، وكانت سياراتهم تقلّك من المطار إلى العقار".

ويضم عقار بالناغاون ثلاثة مساكن، واحد لكل شقيق.

وتصف جيل، منزل صلاح الفايد، بأنه أصغر من منزل محمد الفايد، ويطل على الوادي وخلفه غابة ويقع في مكان معزول.

وزعمت أنه بحلول تلك المرحلة كان صلاح الفايد قد بدأ بإعطائها مواد محظورة. وقالت: "في المرة الأولى التي أجبرني فيها على تعاطي المخدرات، حاول خداعي لتناولها".

مضيفة: "احتجزني في غرفة. وقال: يجب أن تأخذي هذا، إنه مفيد لك. لقد كذب بشأن ماهيته، وعندما رفضت صرخ في وجهي وأجبرني على تناوله".

وقالت: "كانت المخدرات جزءاً من أسلوبه في الاعتداء علي".

وأضافت جيل أنه كان يتحكم بما تأكله وما ترتديه ومن تتحدث إليه، مضيفة أن معظم ما حدث كان ضد إرادتها.

وشرحت: "كنت معزولة معظم الوقت. لقد كان رجلاً شديد القسوة. كان يعلم أن لدي بعض نقاط الضعف واستغلها. جعلني أشعر بأنني شخص سيئ للغاية".

وقالت جيل إن الإفلات من ذلك الوضع كان صعباً، وإنها لم تبدأ في إدراك حجم ما تعرضت له إلا تدريجياً.

وأضافت: "بحلول الوقت الذي تمكنت فيه من الابتعاد عنه، كنت قد أصبحت مدركة تماماً لما كان يفعله، واستغرق الأمر بعض الجهد حتى أتمكن من الفرار".

وتابعت "كنت حينها مدركة أنني لا يمكن أن أكون الوحيدة. حاولت دق ناقوس الخطر، وحاولت تحذير الناس".

كان صلاح الفايد واحداً من ثلاثة أشقاء من عائلة الفايد اشتروا متجر هارودز الفاخر في نايتسبريدج عام 1985.

وبعد وفاته، اتهمت أكثر من 20 امرأة محمد الفايد بالاعتداء الجنسي في وثائقي لبي بي سي بعنوان "متربص في هارودز" (Predator at Harrods)، عُرض عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شرطة اسكتلندا إنها تجري مزيداً من التحقيقات في مزاعم مرتبطة بعقار بالناغاون.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان: "تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص على صلة بجرائم ارتُكبت بحق عدد من الضحايا. تحقيقاتنا مستمرة، ومن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وبشكل منفصل، تجري شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً في مزاعم مرتبطة بمحمد الفايد وبأشخاص مشتبه في تسهيلهم لجرائمه.

وقالت إن التحقيق يعد واحداً من أكبر وأكثر التحقيقات تعقيداً التي تتولاها حالياً.

وجاء في بيان لشرطة العاصمة: "تم حتى الآن استجواب سبعة مشتبه بهم، تحت التحذير القانوني، للاشتباه في ارتكابهم جرائم تشمل المساعدة والتحريض على الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والمساعدة في ارتكاب جرائم جنسية، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي".

وأضاف البيان: "حتى الآن، تقدمت 168 ضحية. وسنواصل تقييم إفادات الضحايا بحثاً عن أدلة على الاتجار بالبشر".

وفي مذكرة سرية جرى مشاركتها مع ضحايا بشأن اجتماع بين شرطة العاصمة والمجموعة البرلمانية المشتركة بين الأحزاب المعنية بالناجين من الفايد وهارودز، ورد أن نحو 70 شخصاً أُحيلوا إلى وزارة الداخلية باعتبارهم ضحايا محتملين للاتجار بالبشر.

وصرحت جيل لبي بي سي اسكتلندا، بأنها على علم بنساء أخريات زعمن أن صلاح الفايد اعتدى عليهن في اسكتلندا، رغم أن بعضهن لم يكشفن علناً عن تجاربهن.

وعبرت عن تأييدها للدعوات التي أطلقها بعض الضحايا لإجراء تحقيق عام قانوني.

وقالت أيضاً إنها قررت التحدث علناً بسبب مخاوف من أن تحقيقات الشرطة لا تنظر على نطاق أوسع كفاية.

وقد تواصلت جيل مع شرطة العاصمة البريطانية، كما أنها تتابع إجراءات قانونية.

وقال متجر هارودز، الذي لم يعد مملوكاً لعائلة الفايد، إنه يقدر "الشجاعة الاستثنائية" للناجين الذين تقدموا بشهاداتهم، وإنه يدعمهم في سعيهم لتحقيق العدالة.

وكان المتجر قد أنشأ سابقاً برنامج تعويضات للناجين من الاعتداءات المرتبطة بمحمد الفايد.

وقالت جيل إن أي تعويض لن يكون سوى استرداد جزئي للخسائر التي لحقت بحياتها.

وأضافت: "لقد فقدت سنوات من حياتك. وتحملت كل هذه التكاليف العلاجية، وتأثرت مسيرتك المهنية، وتأثرت عائلتك، لذا نعم، عليهم أن يصححوا ذلك".

وقالت جيل: "الفتاة التي كنتها عليها عندما أُرسلت إلى ذلك الرجل لم تعد موجودة". وتابعت: "لا أعرف من كانت ستصبح أو كيف كانت ستكون حياتها".

وأضافت "كان عمل حياتي كله هو التعافي من هذا. لقد كان صراعاً مريراً جداً امتد لعقود".

وتواصلت بي بي سي مع إدارة عقار بالناغاون مرتين للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.