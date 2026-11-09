وزير الخارجية الأمريكي يصف مطالب إيران بـ السخيفة

خبرني - أظهر جدول أعمال البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب ​برئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم الاثنين، ‌في الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع إيران وتواجه فيه الجهود الدبلوماسية لإنهائه عقبات كبيرة.

ومن المقرر أن ​يلتقي ترامب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ​ثاني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير خارجية ⁠قطر، في اجتماع مغلق. وذكر مسؤول أمريكي أنه ​من المقرر أيضاً أن يلتقي نائب الرئيس جيه دي فانس ​برئيس وزراء قطر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ​ماركو روبيو، أمس الأحد، إن المفاوضات مع إيران لم تحرز سوى ‌تقدم ⁠ضئيل، وإنه لا يرى أي انفراجة وشيكة، مضيفاً أن ترامب ​يفضل حلاً ​دبلوماسياً.

ووصف روبيو مطالب إيران بأنها "غير مقبولة"، وفي بعض الأحيان "مشينة وسخيفة وغير واقعية على الإطلاق".

يأتي هذا فيما نقلت شبكة سي.إن.إن عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، خلال مكالمة هاتفية، الأحد، إنه "من غير المرجح إلى حد بعيد" أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدماً.

في المقابل، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي في بلاده، قائلاً: "توقف تحرك الوسطاء، وسبب ذلك هو الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأمريكية لدى الجميع. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الأجواء ملائمة لاستئناف تحرك الوسطاء، لذا لا بد من التحلي بالصبر".

في موازاة ذلك، قال ترامب ‌إنه يعتقد أنه ​سيلتقي هذا ​الأسبوع بالرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين خلال قمة منتدى التعاون ​الاقتصادي ​لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ‌ستُعقد ⁠في الصين.

وقال ترامب لصحفيين إن مثل هذا ​اللقاء "سيكون ​مثيراً ⁠للاهتمام"، وسيغطي العديد ​من القضايا، ​بما ⁠في ذلك نزع السلاح ⁠النووي ​وإنهاء ​الحرب في إيران.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن بلاده "لم تنجز مهمتها بعد في إيران".

واتهم كاتس، طهران مرة أخرى، بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وهو ما دأبت الجمهورية الإسلامية على نفيه.

وقال: "تحاول إيران استئناف جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تُعرّض دولة إسرائيل لخطر حقيقي".

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب مستعداً كذلك لشنّ ضربات جديدة على إيران، خصوصاً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي مُني فيها حزبه الجمهوري بخسارة كبيرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون يتقدمهم ترامب، أن الحرب على إيران وتداعياتها كانت سبباً رئيسياً لهذه الهزيمة الانتخابية.

والجمعة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو وجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) حاولا تنفيذ ضربة ضد إيران عشية انتخابات الكنيست، لكن واشنطن علمت بذلك وأوقفت العملية.

في العراق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين ​أمنيين قولهما إن الإنتاج في حقل كورمور ​للغاز، أحد أكبر الحقول ⁠في إقليم كردستان، توقف ​بعد استهدافه في ​هجوم بطائرة مسيّرة.

وذكر المصدران أن دخاناً شوهد ​يتصاعد من الحقل. ​وقال مهندس يعمل في ‌الموقع ⁠إن الهجوم أصاب منشأة لتخزين الغاز وإن أوامر صدرت ​لجميع ​العاملين ⁠بالاحتماء خشية وقوع هجمات ​أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان حديثها عن فقدان قرابة 2,800 ميغاواط من المنظومة إثر استهداف الحقل الذي يوفر إمدادات غاز لازمة لتوليد الكهرباء ​في ⁠الإقليم.

في السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف الحقل، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.

وبحسب بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فإن الحادث "لم يُسفر عن ضحايا بشرية بحسب المعلومات الأولية".

ووصف بيان مشترك صادر عن وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان الهجوم بأنه "إرهابي"، مؤكداً ​أن الوزارتين ​تعملان على ⁠تقليص تداعياته إلى أدنى حد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في هرمز

في الأثناء، أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الانفجارات التي وقعت في جنوب البلاد مساء السبت كانت مرتبطة بأنشطة عسكرية إيرانية لا بضربات أمريكية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق بجنوب إيران منها جزيرة قشم في المضيق، لكنه قال إن المسؤولين لم يؤكدوا وقوع أي ضربات صاروخية على الأراضي الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، اندلاع حرائق في ثلاث ناقلات نفط في مضيق هرمز الذي يقع في صلب المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر الحرس الثوري في بيان على موقعه سباه نيوز: "انفجرت ثلاث ناقلات نفط مخالفة منذ ساعات الصباح الأولى واشتعلت فيها النيران فيما كانت تبحر في المسار غير القانوني في مضيق هرمز".

ولم يحدد البيان اسم الناقلات أو جنسياتها.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد أن "مجموعة حرس السواحل بالحرس الوطني أنقذت 22 شخصاً من الجنسيات العربية إثر اندلاع حريق في سفينة شحن كانوا على متنها في بحر عمان".

بغداد: واشنطن طلبت إغلاق معظم المعابر مع إيران

من جانب آخر، قال وزير الخارجية العراقي، إن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت رسمياً من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران باستثناء معبرين في إطار سياسة ⁠واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وفي المقابلة مع قناة الجزيرة، أوضح الوزير أن أحد المعبرين يقع في إقليم كردستان، مضيفاً "هناك منافذ عديدة رسمية وغير رسمية مع إيران و⁠إغلاقها جميعاً صعب ويؤثر على اقتصادنا. هم (الأمريكيون) لا زالوا يطالبون بغلق المنافذ ونحن الآن في نقاش معهم".

وكان ⁠العراق أغلق الشهر الماضي، منفذ الشيب الحدودي الحيوي مع إيران، وذلك ⁠بهدف مراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة فحص للكشف عن ⁠عمليات التهريب ومنعها.

وفي ظل هذه الاضطرابات، قال أيضاً وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة للسماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، و"خاصة عبر القناة التي تمر قريبا على سلطنة عمان ولا زالت عمليات التصدير مستمرة".

وأضاف أن خسائر العراق ⁠الناجمة عن حرب إيران وتعطل صادرات النفط بلغت 60 مليار دولار.

"البوابة الحديدية"

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها ستشكل "قوة مهام" هدفها عرقلة حصول إيران عبر مسارات التجارة البرية وبحر قزوين، على أنظمة تسليح ومواد غير مشروعة، في خطوة توعّد الحرس الثوري بإفشالها.

ويهدف الإجراء الأمريكي إلى توسيع نطاق القيود التجارية التي تطبّقها الولايات المتحدة على إيران.

وتعليقاً على ذلك، قال ترامب عبر منصته تروث سوشال، إن "قوة المهام البوابة الحديدية تعمل بكامل طاقتها وفعاليتها بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إلى جانب ما يُعدّ أعظم حصار بحري في التاريخ، فإن القليل جداً يدخل إلى إيران أو يخرج منها!".

في المقابل، قال متحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في حصار اقتصاد إيران وإغلاق طرقها التجارية، لأن طهران اتخذت استعدادات واتصالاتها وثيقة مع جيرانها.