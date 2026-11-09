مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة لمناقشة الرد على خطاب العرش

خبرني - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية عند الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة قرار لجنة الرد على خطاب العرش المتضمن صيغة الرد على الخطاب، وفق جدول أعمال الجلسة المقررة في 9 تشرين الثاني 2026.

وكانت لجنة الرد على خطاب العرش، برئاسة النائب حسين العموش، أنهت خلال اجتماعها الأحد إعداد صيغة الرد على الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني لدى افتتاح أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

وقال العموش إن اللجنة حرصت على الاستماع إلى ملاحظات أعضائها ومقترحاتهم، بما يعكس تطلعات مجلس النواب وأولوياته للمرحلة المقبلة، وينسجم مع الرؤى والتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.

وأكد أن خطاب العرش يشكل مرجعية وطنية وخارطة طريق لعمل مجلس النواب، بما تضمنه من توجيهات تؤكد أهمية حماية المصلحة العامة، ومتابعة الأداء الحكومي، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات، وتعزيز مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.