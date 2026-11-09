خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن عرضه على رئيس بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة دانا وايت تولي منصب الناطق باسم البيت الأبيض، كان على سبيل المزاح.

وقال ترمب للصحفيين في فلوريدا "كنت أمزح فقط، لكن دانا أحب هذه الفكرة"، وذلك غداة إعلانه عبر منصته "تروث سوشال" عرض المنصب على وايت، البالغ 57 عاما، ودعوته إلى قبوله.

وكان ترمب قد وصف وايت بأنه "مقاتل ومحارب شرس"، مشيرا إلى أنه لم يقبل العرض حتى الآن، في وقت لا يزال فيه منصب الناطق باسم البيت الأبيض شاغرا منذ مغادرة كيتي زاكارايا في 16 تشرين الأول.

وجاء إعلان ترمب بعد أيام من خسارة الجمهوريين أمام الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية.

ويعد وايت من المقربين إلى ترمب، وظهر إلى جانبه خلال خطاب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024، كما شارك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز من العام نفسه.

وانضم وايت، المعروف بدعمه لترامب، إلى مجلس إدارة مجموعة "ميتا"، في خطوة عكست تقارب رئيسها مارك زاكربرغ مع الأوساط المحافظة.ت