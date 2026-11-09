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ترمب يقول إنه من المرجح أن يلتقي بوتين وشي في الصين

  • 09 نوفمبر 2026
  • 08:29
ترمب يقول إنه من المرجح أن يلتقي بوتين وشي في الصين

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إنه من المرجح أن يجتمع مع الرئيسَين الروسي والصيني الأسبوع المقبل لمناقشة إنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترمب لصحافيين إنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ المقرر عقدها في مدينة شينجن في الصين يومي 18 و19 تشرين الثاني.

وصرح "حسنا، سأتوجه إلى الصين، وأعتقد أن أحد الاجتماعات سيكون مع الرئيس بوتين والرئيس شي، وسيكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام" مضيفا "سنناقش أمورا كثيرة، بما في ذلك نزع السلاح النووي، لكننا سنتناول العديد من القضايا الأخرى. نحن نسعى لإنهاء الحرب في إيران".

وذكر الكرملين في 21 تشرين الأول أن هذا الاجتماع الثلاثي، وهو الأول من نوعه، "يجري الإعداد له".

وجاء ذلك عقب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن بوتين يسعى من خلال المحادثات الثلاثية إلى التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا يصب في مصلحة موسكو التي غزت أوكرانيا عام 2022.

ويُعد استعداد ترمب للقاء بوتين دليلا إضافيا على المساعي التي بذلها الرئيس الأميركي لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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