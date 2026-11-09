الأردن.. أجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة الاثنين

خبرني - تكون الأجواء الاثنين باردة نسبيا في معظم مناطق الأردن، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تسجيل درجات حرارة تقل بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية عن معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، مع هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحا بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الثلاثاء، لتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الأربعاء، ويكون الطقس باردا نسبيا في معظم المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا الخميس، لتصبح الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى الاثنين في شرق عمّان بين 18 و10 درجات مئوية، وفي غربها بين 16 و8 درجات، فيما تسجل في المرتفعات الشمالية 13 و6 درجات، ومرتفعات الشراة 14 و4 درجات.

وتبلغ في مناطق البادية 22 و8 درجات، والسهول 19 و10 درجات، والأغوار الشمالية 25 و14 درجة، والأغوار الجنوبية 29 و19 درجة، والبحر الميت 27 و17 درجة، وفي خليج العقبة 26 و16 درجة مئوية.