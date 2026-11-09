ترمب يلتقي رئيس وزراء قطر الاثنين

خبرني - أفاد مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، نقلا عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الاثنين 9 نوفمبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويأتي اللقاء في وقت تكثف فيه قطر جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة العسكرية، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكر موقع "أكسيوس" في 6 نوفمبر أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يجري اتصالات شبه يومية مع رئيس الوزراء القطري ووسطاء إقليميين آخرين، سعيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وفي 8 نوفمبر، أعلن ترامب، خلال مقابلة مع شبكة "CNN"، أنه من غير المرجح للغاية استئناف الهجمات العسكرية على إيران إذا أسفرت المفاوضات عن اتفاق قوي. في المقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تحقيق اختراق دبلوماسي وشيك يبدو مستبعدا بسبب المطالب الإيرانية.

وكان مسؤول إيراني رفيع قد كشف لوكالة "رويترز" في 5 نوفمبر أن طهران قدمت عبر الوساطة القطرية مقترحا نوويا إلى واشنطن، لكنها تشترط تلبية سبعة مطالب قبل الدخول في مفاوضات، بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع تعويضات عن الحرب.

وتصر الإدارة الأمريكية، من جانبها، على إدراج الملف النووي ضمن المفاوضات منذ بدايتها.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في 5 نوفمبر، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، مؤكدا دعم الدوحة لاتفاق شامل يضمن حرية الملاحة ويحقق الاستقرار الإقليمي.

وسبق أن أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار تبادل المقترحات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن المفاوضات لم تحقق اختراقا محددا بعد.

وأوضح الأنصاري أن مباحثات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت الدور الذي يمكن أن تؤديه موسكو في المساعدة على تسوية الأزمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.