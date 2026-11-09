على خطى دول الجوار .. ألمانيا على أعتاب إضراب طلابي

خبرني - أعلن التجمع الطلابي الألماني الجديد "جيل زد يقرر! الطلبة" عن نيته الانضمام إلى الاحتجاجات الشبابية في أوروبا وإعلان إضراب في الجامعات الألمانية يوم 20 نوفمبر.

ونقلت وكالة "د ب أ" الألمانية عن ممثلي التجمع الطلابي قولهم، يوم الأحد، إن الهدف الرئيسي للنشطاء "تعليق العملية الدراسية بالكامل".

وشارك في الاجتماع التأسيسي للحركة أكثر من 90 ناشطا يمثلون الطلبة من 35 جامعة ومؤسسة تعليمية عليا أخرى في ألمانيا.

ومن المفترض أن يطرح القرار النهائي حول الاحتجاجات على تصويت التجمعات الطلابية في الجامعات عشية يوم 20 نوفمبر.

وأكد منظمو الاحتجاجات أنهم لا يهدفون إلى فعاليات محلية محدودة، بل إلى حملة واسعة "ليصوت مئات الطلبة في كل جامعة متضامنين لصالح تعليق الدراسة".

ويعتزم الطلبة من خلال الإضراب ممارسة الضغط على الحكومة الألمانية. وهم يطالبون بزيادة التمويل الحكومي للتعليم وحظر العقود القصيرة الأجل مع المعلمين وفرض ضريبة على الرخاء والثراء وإنهاء الدراسات العسكرية في الجامعات بالكامل، إضافة إلى مطالب سياسية بينها استقالة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكانت ألمانيا قد شهدت موجة من الاحتجاجات الطلابية في عدد من المدن منذ أواخر أكتوبر الماضي.

وقررت حركة "جيل زد يقرر" الشبابية إجراء مظاهرات احتجاج جديدة في 34 مدينة ألمانية يوم 20 نوفمبر.