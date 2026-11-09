*
الاثنين: 09 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

اتفاق بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية على إعادة استقبال المؤمنين

  • 09 نوفمبر 2026
  • 02:11
اتفاق بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية على إعادة استقبال المؤمنين

أعلنت نقابة الأطباء والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، التوصل إلى اتفاق مشترك يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والتأمينية للمؤمنين.

وبحسب بيان مشترك ، الأحد، اتفقت الأطراف على إعادة استقبال المؤمنين من جميع الشركات التي سبق إيقافها من قبل الأطباء المعتمدين لدى تلك الشركات.

كما تضمن الاتفاق إعادة اعتماد جميع الأطباء الذين سبق إلغاء اعتمادهم من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.

واتفقت الأطراف على الالتزام بمعالجة وإنهاء جميع المسائل العالقة في موعد أقصاه 31 كانون الأول المقبل، اعتبارا من تاريخ صدور البيان.

وأكدت الجهات الثلاث أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المشتركة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والتأمينية، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بما يخدم مصلحة المؤمنين والقطاع الصحي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمّان ودمشق على طاولة الشراكة مجدداً.. اجتماع رفيع المستوى غداً
عمّان ودمشق على طاولة الشراكة مجدداً.. اجتماع رفيع المستوى غداً
  • 2026-11-08 20:59
موجة برد تضرب شرق المتوسط.. والصغرى تقترب من الصفر في مرتفعات الأردن
موجة برد تضرب شرق المتوسط.. والصغرى تقترب من الصفر في مرتفعات الأردن
  • 2026-11-08 19:54
حسان من بيت عزاء الشهيد السلايطة: لن نتهاون مع الإرهابيين والخوارج
حسان من بيت عزاء الشهيد السلايطة: لن نتهاون مع الإرهابيين والخوارج
  • 2026-11-08 18:21
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
  • 2026-11-08 16:36
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
  • 2026-11-08 16:32
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
  • 2026-11-08 16:27