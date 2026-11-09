اتفاق بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية على إعادة استقبال المؤمنين

أعلنت نقابة الأطباء والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، التوصل إلى اتفاق مشترك يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والتأمينية للمؤمنين.

وبحسب بيان مشترك ، الأحد، اتفقت الأطراف على إعادة استقبال المؤمنين من جميع الشركات التي سبق إيقافها من قبل الأطباء المعتمدين لدى تلك الشركات.

كما تضمن الاتفاق إعادة اعتماد جميع الأطباء الذين سبق إلغاء اعتمادهم من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية.

واتفقت الأطراف على الالتزام بمعالجة وإنهاء جميع المسائل العالقة في موعد أقصاه 31 كانون الأول المقبل، اعتبارا من تاريخ صدور البيان.

وأكدت الجهات الثلاث أن الاتفاق يأتي في إطار الجهود المشتركة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والتأمينية، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية بما يخدم مصلحة المؤمنين والقطاع الصحي.