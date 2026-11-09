بعد 3 سنوات.. سيلفا يسجل ويحصد جائزة رجل المباراة في اول مباراة منذ الاعتزال - فيديو

خبرني - دشن النجم الإسباني دافيد سيلفا عودته إلى ملاعب كرة القدم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من الاعتزال، بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفا وحصد جائزة رجل المباراة في ظهوره الأول مع فريقه الجديد.

وشارك سيلفا (40 عاما) أساسيا في مواجهة فريقه سوبريم شا تين أمام إتش كيه رينجرز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري في هونغ كونغ، في أول مباراة له منذ انضمامه المفاجئ إلى الفريق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يكتف النجم الإسباني بالمشاركة في المباراة، بل ترك بصمته بتسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء.

وتولى سيلفا تنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ونجح في تحويلها إلى هدف منح سوبريم شا تين التقدم (1-0) عند الدقيقة 56.

لكن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه طويلا، إذ استقبل هدف التعادل بعد 9 دقائق فقط.

وخاض سيلفا 84 دقيقة من المباراة، قبل أن يترك مكانه لزميله هاي تو لاي، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt).

وشهدت المواجهة حصول النجم الإسباني على بطاقة صفراء في الدقيقة 79، لكنه أنهى ظهوره الأول متوجا بجائزة رجل المباراة.

وكان سيلفا قد أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2023، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص ريال سوسيداد يوم 23 مايو/أيار من العام نفسه، أمام ألميريا، في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2022-2023، وهي المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

وغادر سيلفا أرض الملعب خلال تلك المواجهة متأثرا بإصابة في عضلة الساق (الربلة)، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وبعد نحو شهرين، تعرض لإصابة خطيرة خلال فترة الإعداد لموسم 2023-2024، تمثلت في تمزق الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وهو ما عجل بقرار اعتزاله، قبل أن يقرر العودة مجددا من بوابة الدوري في هونغ كونغ.

مسيرة حافلة

وخلال مسيرته الاحترافية، دافع سيلفا عن ألوان أندية فالنسيا، فريقه الأم، وإيبار وسيلتا فيغو، قبل أن يتألق مع مانشستر سيتي ويختتم مسيرته آنذاك مع ريال سوسيداد.

وحصد سيلفا 13 لقبا مع مانشستر سيتي، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، كما توج بكأس ملك إسبانيا مرتين، مع فالنسيا عام 2008 وريال سوسيداد عام 2020.

وعلى الصعيد الدولي، كان سيلفا أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، الذي توج بثلاثة ألقاب كبرى، هي كأس أوروبا عامي 2008 و2012، وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وخاض النجم الإسباني 125 مباراة دولية بقميص "لا روخا"، سجل خلالها 35 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، بإجمالي 67 مساهمة تهديفية.