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بثنائية فيرمين.. برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد

  • 09 نوفمبر 2026
  • 01:03
بثنائية فيرمين برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد

خبرني - حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، ليحافظ الفريق الكتالوني على صدارة الدوري الإسباني.

ويدين برشلونة بالفوز إلى لاعبه فيرمين لوبيز، الذي سجل هدفي فريقه في اللقاء.

وافتتح جيوليانو سيميوني التسجيل لأصحاب الأرض مبكرًا، مستغلًا تمريرة زميله خوليان ألفاريز، في الدقيقة العاشرة.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك فيرمين لوبيز التعادل لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 66، استغل لوبيز تمريرة زميله لامين يامال، ليسجل هدف الفوز من داخل منطقة الجزاء، ويمنح فريقه النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، فيما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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