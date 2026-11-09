أرسين فينغر يدرس منافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا

خبرني - يدرس المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، خطوة الترشح لخوض غمار انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفقاً لما كشفته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأحد.

ولا يزال مدرب أرسنال الأسطوري، البالغ من العمر 77 عاماً، يتصدر قائمة المرشحين الذين يضعهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الحسبان لتقديم الدعم لهم، في ظل السعي الحثيث لإيجاد بديل يتمتع بالمصداقية والنزاهة للإطاحة بالرئيس الحالي، السويسري جياني إنفانتينو.

ورغم أن فينغر لم يُحسم بعد كمرشح مفضل أوحد لـ "اليويفا" في ظل تقييم أسماء أخرى، فضلاً عن تردده الشخصي بشأن الإقدام على هذه الخطوة، إلا أن السمعة الناصعة التي يمتلكها داخل المنظومة الكروية، ومعرفته العميقة بدهاليز "الفيفا" من خلال منصبه الحالي كرئيس لتطوير كرة القدم العالمية منذ عام 2019، تجعل منه منافساً شرساً لإنفانتينو.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حراكاً واسعاً، حيث يعقد "اليويفا" اجتماعات مكثفة للجنته التنفيذية، بمشاركة الاتحادات الوطنية الأعضاء، لبلورة موقف موحد والاستقرار على هوية المرشح الذي سيحظى بالدعم الأوروبي الكامل في المعركة الانتخابية.

إنفانتينو.. أزمة ثقة ومشروع مثير للجدل

ويبدو أن الكرسي الرئاسي بات يهتز بشدة تحت إنفانتينو، إثر إعلانه عن خطة مثيرة للجدل لبيع حصة "الفيفا" من حقوق بث مباريات كأس العالم للقطاع الخاص.

وقوبلت هذه الخطة برفض قاطع من ثلاثة اتحادات قارية كبرى، على رأسها "اليويفا". ورغم تراجع إنفانتينو وإلغائه للمشروع، إلا أن هذه الخطوة تسببت في شرخ عميق وفقدان للثقة بين السويسري والاتحاد الأوروبي، الذي كثف جهوده منذ ذلك الحين لإيجاد منافس قوي له.

وكان فينغر قد نأى بنفسه تماماً عن خطة إنفانتينو التجارية، مصرحاً في الرابع من أغسطس/آب الماضي بأنه لم يكن جزءاً من المشروع وعلم به عبر وسائل الإعلام. وقال الفرنسي حينها بلهجة حاسمة: "قرار سحب المشروع كان ضرورياً تماماً ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بشدة بفيفا مستقل يخدم لعبتنا بالتزام وشفافية ونزاهة".

يُذكر أن السباق الرئاسي بدأ يشهد توافد أسماء أخرى، حيث أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، يوم الخميس الماضي، ترشحه رسمياً للمنصب.

وستتجه أنظار العالم إلى العاصمة المغربية الرباط، التي ستحتضن مؤتمر "الفيفا" الانتخابي يوم 18 مارس/آذار من العام المقبل، لحسم هوية الرئيس الجديد لكرة القدم العالمية.