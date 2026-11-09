171 مخالفة في 12 مباراة .. ريال مدريد الأكثر تعرضا للخشونة في الليغا

خبرني - يتصدر ريال مدريد قائمة أندية الدوري الإسباني الأكثر تعرضا للمخالفات منذ بداية الموسم الحالي 2026-2027، في ظل فارق واضح بين عدد الأخطاء المرتكبة ضد لاعبيه وتلك التي تعرض لها منافسوه المباشرون على لقب المسابقة.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد تعرضوا لـ171 مخالفة خلال 12 مباراة، بمعدل 14 مخالفة في كل مواجهة، ليصبح الفريق الأكثر تعرضا للأخطاء من جانب المنافسين منذ انطلاق الموسم.

وسجلت مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، التي أقيمت السبت على ملعب "ميستايا"، أعلى حصيلة من المخالفات في الدوري هذا الموسم، بعدما ارتكب لاعبو الأخير 26 مخالفة ضد لاعبي الميرنغي، بمعدل مخالفة واحدة كل 3 دقائق ونصف، وفقا للصحيفة.

وحل راسينغ سانتاندير في المركز الثاني ضمن قائمة الفرق الأكثر تعرضا للمخالفات، بعدما ارتُكبت ضد لاعبيه 161 مخالفة، متقدما على إشبيلية الذي جاء ثالثا بـ155 مخالفة، في حين يتسع الفارق بصورة أكبر عند مقارنة أرقام ريال مدريد بمنافسيه المباشرين على صدارة الترتيب والمنافسة على اللقب.

ويظهر التباين بشكل واضح بين ريال مدريد ومنافسيه المباشرين، إذ تعرض لاعبو أتلتيكو مدريد لـ113 مخالفة، ليحتل الفريق المركز الثامن عشر في القائمة، بينما جاء برشلونة في المركز قبل الأخير بعدما ارتكبت ضد لاعبيه 108 مخالفات فقط.

وبذلك، يزيد عدد المخالفات التي تعرض لها لاعبو ريال مدريد على نظيره لدى لاعبي أتلتيكو مدريد وبرشلونة بفارق 58 و63 مخالفة على التوالي، وهي أرقام تعكس اتساع الفجوة بين الأندية الثلاثة في هذا الجانب الإحصائي منذ بداية الموسم الحالي.

بيلينغهام يتصدر قائمة اللاعبين

وعلى صعيد اللاعبين، أظهرت البيانات التي نشرها موقع "غول" (Goal) بنسخته الإسبانية أن الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تعرضا للمخالفات في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتعرض بيلينغهام لـ31 مخالفة منذ بداية الموسم، متقدما بفارق 5 مخالفات على أقرب ملاحقيه بابلو إيبانيز، لاعب ديبورتيفو ألافيس، الذي تعرض لـ26 مخالفة، فيما تظهر القائمة حضورا لافتا للاعبي ريال مدريد، مقابل تمثيل محدود لمنافسيه المباشرين.

وتضم قائمة اللاعبين الأكثر تعرضا للمخالفات 4 لاعبين من ريال مدريد، مقابل لاعب واحد فقط من برشلونة هو لامين جمال، بينما تخلو تماما من أي لاعب من أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأكثر تعرضا للمخالفات في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي:

جود بيلينغهام (ريال مدريد): 31 مخالفة.

بابلو إيبانيز (ديبورتيفو ألافيس): 26 مخالفة.

غونزالو فيار (إلتشي): 25 مخالفة.

رامون تيراتس (خيتافي): 24 مخالفة.

فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي (ريال مدريد)، وخيرمان فاليرا (إلتشي)، ومارتين ساتريانو (خيتافي): 23 مخالفة.

إينيغو بيسينتي (راسينغ سانتاندير): 22 مخالفة.

أردا غولر (ريال مدريد): 21 مخالفة.

سيرجيو كاناليس (راسينغ سانتاندير)، ورافائيل هييرو (ملقا): 19 مخالفة.

غابرييل سوازو (إشبيلية)، وتوني مارتينيز ولوكاس بويي (ديبورتيفو ألافيس)، ولامين جمال (برشلونة)، وجاكومو كوالياتا (ديبورتيفو لا كورونيا): 18 مخالفة.

هوغو رينكون (أتلتيك بيلباو)، وأنتي بوديمير وموي غوميز (أوساسونا)، وكاميو (رايو فايكانو)، وخوان إيغليسياس وروبي أوري (إشبيلية)، وخورخي ساليناس (راسينغ سانتاندير)، وتاغون بيوكانان وباب ألاسان غاي (فياريال)، وإيفان روميرو (ليفانتي): 17 مخالفة.