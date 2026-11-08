نسيت مكان سيارتك؟ هاتفك يستطيع العثور عليها خلال ثوانٍ بهذه الحيلة البسيطة

خبرني - قد يحدث أن تنسى المكان الذي أوقفت فيه سيارتك، خاصة عند زيارة مراكز التسوق الكبيرة أو استخدام مواقف السيارات متعددة الطوابق، فتضطر إلى البحث عنها بين عشرات السيارات. لكن يمكنك الاستعانة بهاتفك لتسجيل موقع السيارة والعودة إليه بسهولة، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات إضافية.

ويتيح تطبيق "خرائط غوغل" حفظ مكان ركن السيارة على هواتف أندرويد وآيفون، مع إمكانية إضافة صورة أو ملاحظة تتضمن رقم الطابق أو مكان الانتظار.

كما يستطيع مستخدمو آيفون الاستفادة من تطبيق "خرائط أبل" لحفظ موقع السيارة تلقائيًا عند توافر شروط معينة، بحسب ما نشره موقع "CarConnect" المتخصص في خدمات الاتصال بالسيارات، واطلعت عليه "العربية Business".

كيف تحفظ مكان ركن سيارتك على هواتف أندرويد؟

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد حفظ موقع السيارة يدويًا عبر تطبيق "خرائط غوغل"، باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق خرائط غوغل بعد إيقاف السيارة.

- اضغط على النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك الحالي على الخريطة.

- اختر "حفظ مكان ركن السيارة/Save your parking".

سيظهر موقع السيارة على الخريطة، ويمكنك العودة إليه لاحقًا.

ولإضافة تفاصيل تساعدك على العثور على السيارة، افتح "خرائط غوغل" واضغط على شريط البحث، ثم اختر "موقع ركن السيارة/Parking location"، واضغط على "مزيد من المعلومات/More info". ويمكنك إضافة صورة للمكان أو كتابة ملاحظة تتضمن رقم الطابق أو القسم أو رقم الموقف.

وعندما تريد العودة إلى سيارتك، افتح التطبيق واختر "موقع ركن السيارة" من شريط البحث، ثم اضغط على "الاتجاهات/Directions" للوصول إليها.

ويظل الموقع المحفوظ متاحًا على أندرويد حتى تحذفه بنفسك، كما يمكنك مشاركة موقع السيارة مع شخص آخر أو تعديل مكان العلامة إذا لم تكن دقيقة.

كيف تحفظ مكان ركن سيارتك على آيفون؟

يمكن لمستخدمي آيفون حفظ موقع السيارة يدويًا أيضًا، من خلال الخطوات التالية:

- افتح تطبيق "خرائط غوغل" بعد ركن السيارة.

- اضغط على النقطة الزرقاء التي تحدد موقعك.

- اختر "موقف سيارات محفوظ/Saved parking".

سيظهر موقع السيارة على الخريطة بعلامة "لقد أوقفت سيارتك هنا/You parked here".

وعند العودة إلى السيارة، يمكنك الضغط على العلامة الظاهرة على الخريطة، أو البحث عن "موقف سيارات محفوظ" من شريط البحث، ثم اختيار "الاتجاهات/Directions".

وتتيح "خرائط غوغل" على آيفون حفظ موقع السيارة تلقائيًا أيضًا، دون الحاجة إلى تسجيله يدويًا في كل مرة. وللاستفادة من ذلك، افتح التطبيق واضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر Settings / الإعدادات، وبعدها Navigation / التنقل، وتأكد من تفعيل خيار Automatically save parking / حفظ مكان ركن السيارة تلقائيًا.

ويعتمد الحفظ التلقائي على اكتشاف توقف السيارة، ويمكن أن يساعد اتصال الهاتف بنظام السيارة عبر Bluetooth أو CarPlay أو كابل USB على تحديد لحظة انتهاء الرحلة. كما توفر "خرائط غوغل" خيار استخدام مستشعرات حركة الهاتف لاكتشاف ركن السيارة عند عدم الاتصال بنظام السيارة.

ويظل موقع السيارة محفوظًا لمدة تصل إلى 48 ساعة على آيفون، ما لم تحذفه يدويًا أو تبدأ القيادة مجددًا.

كيف يعثر آيفون على مكان السيارة تلقائيًا باستخدام خرائط أبل؟

لا يقتصر الأمر على "خرائط غوغل"، إذ يوفر تطبيق "خرائط أبل" ميزة مدمجة لحفظ موقع السيارة المتوقفة تلقائيًا، بشرط أن يكون آيفون متصلًا بالسيارة عبر Bluetooth أو CarPlay قبل مغادرتها.

ولتشغيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:

- افتح "Settings / الإعدادات" على آيفون.

- اختر "Privacy & Security / الخصوصية والأمان".

- اضغط على "Location Services / خدمات الموقع"، وتأكد من تفعيلها.

- اختر "System Services / خدمات النظام"، ثم فعّل "Significant Locations / المواقع المهمة".

- ارجع إلى الإعدادات، واختر "Apps / التطبيقات"، ثم "Maps / الخرائط".

- فعّل خيار "Show Parked Location / إظهار موقع السيارة المتوقفة".

وبعد تفعيل هذه الإعدادات، يستطيع تطبيق "خرائط أبل" وضع علامة لموقع السيارة عند فصل آيفون عن اتصال Bluetooth أو CarPlay والخروج من السيارة.

وللعثور عليها لاحقًا، افتح تطبيق "خرائط أبل" وابحث عن Parked Car / السيارة المتوقفة، ثم اضغط على العلامة الظاهرة للحصول على الاتجاهات إليها.

ولا تظهر العلامة بالضرورة في كل الحالات؛ إذ تشترط "أبل" اتصال الهاتف بالسيارة عبر Bluetooth أو CarPlay، كما لا يحفظ التطبيق موقع السيارة في الأماكن التي يعتبرها مألوفة، مثل المنزل أو العمل.

ماذا تفعل إذا حدد الهاتف مكان السيارة بشكل غير دقيق؟

قد لا تكون العلامة التي تظهر على الخريطة كافية لتحديد مكان السيارة بدقة، خاصة في مواقف السيارات المغلقة أو متعددة الطوابق، حيث قد يواجه الهاتف صعوبة في تحديد موقعه باستخدام "GPS".

لذلك، من الأفضل إضافة صورة للموقف أو كتابة تفاصيله، مثل رقم الطابق أو القسم أو مكان الانتظار، بدل الاعتماد على العلامة الجغرافية وحدها.

وإذا ظهرت العلامة في مكان غير صحيح، تتيح "خرائط غوغل" تعديل موقعها أو حذفها وحفظ الموقع مجددًا. كما يمكن لمستخدمي آيفون تعديل علامة السيارة المتوقفة في "خرائط أبل" عند الحاجة.

ومن المهم الانتباه إلى أن هذه الميزة تحفظ موقع السيارة وقت ركنها، ولا تتعقب السيارة لحظيًا إذا قام شخص آخر بتحريكها بعد مغادرتك.