الأتراك في صدارة المرحّلين من ألمانيا بأكثر من 2000 شخص

خبرني - تصدّر الأتراك قائمة المرحّلين من ألمانيا في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بـ2025 شخصاً، بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض إجمالي عمليات الترحيل 19%، وفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

أظهرت البيانات التي جاءت رداً على استفسار برلماني، ارتفاع عدد المرحّلين إلى تركيا من 1614 شخصاً في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى 2025 شخصاً في الفترة المقابلة من العام الحالي.

تصدّر بفارق كبير

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الدول، تلتها جورجيا بـ883 شخصاً، ثم الجزائر بـ629 شخصاً، بينما لم يتجاوز عدد من أعادتهم ألمانيا إلى سوريا 6 أشخاص.

ويأتي ذلك رغم تراجع العدد الإجمالي للمرحّلين بنحو 19%، إذ بلغ 14 ألفاً و324 شخصاً مقابل 17 ألفاً و651 في الفترة نفسها من العام الماضي.

انخفاض طلبات اللجوء

وتربط البيانات هذا التراجع بانخفاض طلبات اللجوء، إذ سجلت ألمانيا 39 ألفاً و646 طلباً أولياً في النصف الأول من 2026، مقابل 72 ألفاً و818 طلباً في الفترة المقابلة من 2025.

في المقابل، ارتفعت برامج العودة الطوعية، فغادر ألمانيا 14 ألفاً و140 شخصاً بموجب برامج مدعومة حكومياً بين يناير وسبتمبر، مقارنة ب12 ألفاً و263 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعادت الأرقام فتح النقاش بشأن الجوانب الإنسانية للترحيل، إذ شملت عمليات الإبعاد، وفق وزارة الداخلية، 1558 طفلاً دون سن الرابعة عشرة، و380 شاباً تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

وانتقدت النائبة الألمانية كلارا بونغر هذه الأرقام، مشيرة إلى تلقيها شكاوى عن ترحيل أطفال في سن الدراسة ومرضى وأشخاص بحاجة إلى رعاية طبية، ورأت أن هذه الحالات تستدعي مراعاة أكبر للظروف الإنسانية والاجتماعية.