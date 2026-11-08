قائمة منتخب مصر.. علي ماهر يعيد الشناوي بعد أزمة تصريحات حسام حسن

خبرني - أعلن علي ماهر، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمته الأولى بعد توليه قيادة "الفراعنة"، استعداداً لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، والتي شهدت عودة حارس المرمى محمد الشناوي.

وتصدرت عودة الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أبرز ملامح اختيارات علي ماهر، بعدما غاب عن المعسكر السابق بقرار من حسام حسن، الذي أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته بشأن الحارس الدولي بعدما وصفه خلال مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي بأنه كان "منتهياً" في فترة سابقة من مسيرته، قبل أن يستعيد مستواه من خلال المنتخب المصري.

وتعد القائمة الأولى لعلي ماهر بداية مرحلة جديدة في المنتخب المصري، عقب رحيل حسام حسن عن منصب المدير الفني، وسط ترقب لظهور الفراعنة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد في المواجهتين المقبلتين.

وجاءت قائمة منتخب مصر كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش.

الهجوم: حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.