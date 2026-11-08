خبرني - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن حركة الوسطاء في مسعى لإيجاد تسوية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة توقفت منذ أيام بعد صدور نتائج الانتخابات الأميركية والتي أظهرت فوزا كبيرا للديمقراطيين في الكونغرس.

وصرح عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي "توقف تحرك الوسطاء، وسبب ذلك هو الصدمة التي خلفتها نتائج الانتخابات الأميركية لدى الجميع. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الأجواء ملائمة لاستئناف تحرك الوسطاء، لذا لا بد من التحلي بالصبر".



وأضاف "علينا الآن أن نرى كم سيستغرقون من الوقت لاستيعاب هذه النتائج، من أجل تحديد كيفية المضي قدما".

وتجري جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تجدد العمليات العسكرية بعدما هددت الولايات المتحدة بشن ضربات واسعة النطاق على إيران، رغم إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى إحراز تقدّم في المفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) مع أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ومنذ اندلاع الحرب، سعت طهران إلى الحد من حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمرّ عبره عادة نحو خُمس النفط المستهلك عالميا.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ومرافقة ناقلات نفط عبر المضيق.

وفي وقت سابق الأحد، قال عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن "الناخبين الأميركيين حددوا خيارهم. حان الوقت كي يقوم البيت الأبيض بالأمر ذاته".

ودعا واشنطن إلى القبول بالمطالب الإيرانية أو "اختيار الحرب، ومشاهدة محاربينا المتأهّبين والمتمرّسين وهم يصبّون نار جهنم".

في سبتمبر (أيلول)، اقترحت طهران خطة مدتها سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وتضمنت مطالبها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع تجميد الأصول الإيرانية، ورفع العقوبات النفطية، وإنهاء الحصار المضاد للموانئ الإيرانية.

واقترحت لاحقا القيام بذلك في غضون يومين فقط، وهو عرض كرره عراقجي في منشوره الأحد.