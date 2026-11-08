*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

والدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة الله

  • 08 نوفمبر 2026
  • 22:50
والدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة الله

خبرني - انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة حليمة حمدان المطلق الشنيكات (ام انور ) ارملة المرحوم الحاج محمد يوسف المطلق الشنيكات (ابو انور) والدة انور وامجد والاعلامي مأمون وزيدون والمرحوم ايمن وشقيقة المرحوم عبدالهادي ابو هاني والمحامي عبدالرزاق ابو سلطان والمرحوم عبدالحكيم والمرحوم عبدالعزيز.

وتاليا تفاصيل العزاء :  

سيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٩ من مسجد أويس القرني بجانب مقبرة العائلة في منطقة عيرا إلى مقبرة العائلة عيرا 

تقبل التعازي والمواساة للرجال في جمعية البيرة الخيرية لمدة يومين اليوم الأول بعد الدفن مباشرة اليوم الثاني من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة العاشرة مساء. 

إنا لله وإنا إليه راجعون

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحاجة عائشة اسماعيل عبد الله الشروف (ام بسام) في ذمة الله
الحاجة عائشة اسماعيل عبد الله الشروف (ام بسام) في ذمة الله
  • 2026-11-08 15:13
المحامي عبدالفتاح إبراهيم الجنيني (أبو يزيد) في ذمة الله
المحامي عبدالفتاح إبراهيم الجنيني (أبو يزيد) في ذمة الله
  • 2026-11-08 12:09
وفيات الأردن.. الأحد 8-11-2026
وفيات الأردن.. الأحد 8-11-2026
  • 2026-11-08 11:59
وفاة الحاجة نعمة سلمان الفقية (ام مشهور)
وفاة الحاجة نعمة سلمان الفقية (ام مشهور)
  • 2026-11-08 10:42
الجامعة الهاشمية تنعى الطالب جمال أبو سنينة
الجامعة الهاشمية تنعى الطالب جمال أبو سنينة
  • 2026-11-07 20:11
نواف السنجلاوي في ذمة الله
نواف السنجلاوي في ذمة الله
  • 2026-11-07 14:45