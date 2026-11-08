والدة الاعلامي مأمون شنيكات في ذمة الله

خبرني - انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة حليمة حمدان المطلق الشنيكات (ام انور ) ارملة المرحوم الحاج محمد يوسف المطلق الشنيكات (ابو انور) والدة انور وامجد والاعلامي مأمون وزيدون والمرحوم ايمن وشقيقة المرحوم عبدالهادي ابو هاني والمحامي عبدالرزاق ابو سلطان والمرحوم عبدالحكيم والمرحوم عبدالعزيز.

وتاليا تفاصيل العزاء :

سيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١١/٩ من مسجد أويس القرني بجانب مقبرة العائلة في منطقة عيرا إلى مقبرة العائلة عيرا

تقبل التعازي والمواساة للرجال في جمعية البيرة الخيرية لمدة يومين اليوم الأول بعد الدفن مباشرة اليوم الثاني من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الساعة العاشرة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون