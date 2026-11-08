مخاوف وتحذيرات أميركية بعد هجمات سيبرانية ضربت ثلاجات ومتاجر في أوروبا

خبرني - حذّرت السلطات الأميركية الشركات من هجمات سيبرانية محتملة تستهدف أجهزة التبريد الصناعي وأنظمة مراقبة سلاسل التبريد، بعد سلسلة اختراقات رفعت حرارة معدات التبريد في أكثر من 350 متجراً وعدة بنوك دم في أوروبا، وأتلفت كميات كبيرة من الأغذية.

تحذير أميركي

وقال رئيس شعبة الجرائم السيبرانية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بريت ليثرمان، في تحذير استشاري يوم الخميس، إن المهاجمين يتسللون عبر أجهزة تحكم غير محدثة أمنياً أو يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو ما زالت تستخدم كلمات المرور الافتراضية الواردة في دليل المصنّع، مؤكداً أن هذه الأنظمة تحمي الغذاء والدواء في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والزراعة وغيرها داخل الولايات المتحدة، بحسب ما نقله موقع "ذا هيل".

وفي تحذير مشترك مع وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني (CISA) ووزارتي الصحة والخدمات الإنسانية والزراعة، حث الخبراء المؤسسات على إلغاء تعرضها المباشر للإنترنت العام، وعزل تكنولوجيا العمليات التشغيلية (OT)، وتطبيق معايير صارمة لتأمين بيانات الاعتماد.

وفسّرت العميلة الخاصة السابقة في الـFBI نيكول باركر، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، هذه الهجمات بأنها شكل من "الحرب غير المتكافئة" التي يستخدم فيها الخصوم أساليب غير تقليدية لكشف نقاط ضعف خصم أقوى، وحثت المواطنين على الاحتفاظ بإمدادات من الطعام والماء والدواء تحسباً لهجوم أوسع.

موجتان في أوروبا

وأبلغ أكثر من 350 متجر سوبرماركت وعدة بنوك دم فرنسية عن ارتفاع حرارة معدات التبريد إلى 122 درجة فهرنهايت (نحو 50 درجة مئوية)، ما أجبر الموردين على التخلص من كميات كبيرة من الأغذية التالفة، في خسائر قد تبلغ عشرات الملايين من اليورو.

وأفادت المؤسسة الفرنسية للدم بأن أنظمة المراقبة لديها تعطلت وأُوقفت، دون فقدان أي منتجات دم بعد نقل العينات فوراً إلى مرافق أخرى. وجاءت الاختراقات على موجتين، الأولى في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، والثانية استهدفت متاجر البقالة قبل أيام قليلة.

ووصف مسؤول بارز في الأمن السيبراني برومانيا التهديد، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، بأنه "شبه هاوٍ"، مضيفاً أنهم لا يشتبهون إطلاقاً في وقوف جهة حكومية خلفه.

أكتوبر الأسود

وأطلق خبراء على الشهر الماضي اسم "أكتوبر الأسود" للإشارة إلى موجة من الثغرات البرمجية والحوادث السيبرانية البارزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكتب مدير إدارة المنتجات في شركة "فيجما" (Figma) على منصة "إكس" في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ارتفاع في هجمات لغة (PHP)، أن عشرات الهجمات وقعت خلال يومين، كان كل منها سيُعد أسوأ حادث في عام كامل لو حدث منفرداً.

وفي أواخر أغسطس (آب)، تعرضت 6 قواعد عسكرية أميركية على الأقل لأعطال في المجمدات، وتعاون محققون أميركيون في الأمن السيبراني مع سلطات إنفاذ القانون الفرنسية للتحقيق في احتمال وقوع اختراقات.