235 ألف درهم ثمن أغلى مسبحة مباعة في معرض مسابيح دبي

خبرني - شهد معرض مسابيح دبي 2026 بيع أغلى مسبحة في المعرض حتى الآن، بقيمة بلغت 235 ألف درهم، لقطعة ألمانية «أنتيك» لافتة تزن نحو 100 غرام.

وتتكون المسبحة من 33 خرزة، بقياس يتراوح بين 17 و17.5 ملم للحبة، وهي مواصفات تجعلها من القطع الكبيرة نسبياً، فيما تعكس قيمة الصفقة حجم الاهتمام الذي تحظى به القطع القديمة والنادرة لدى هواة جمع المسابيح.

وتأتي الصفقة ضمن فعاليات معرض مسابيح دبي، الذي تقام نسخته لعام 2026 خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، ويجمع مشاركين من عدد كبير من الدول، من بينها الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين وألمانيا وبولندا وليتوانيا وروسيا وتركيا ولبنان والعراق ومصر وسوريا والصين.

ويخصص المعرض مساحة بارزة للمسابيح المصنوعة من الكهرمان، وهي مادة ارتبطت منذ قرون بصناعة الحلي والمسابيح، وتكتسب بعض قطعها قيمة مرتفعة نتيجة عوامل تشمل الندرة والعمر واللون والحجم والحالة والجودة والحرفية المستخدمة في تشكيلها.

وتبرز صفقة الـ235 ألف درهم جانباً آخر من عالم المسابيح يتجاوز استخدامها التقليدي، إذ أصبحت بعض القطع القديمة والنادرة مقتنيات تستقطب الجامعين والمهتمين بالأنتيك، وتُقيّم بناءً على خصائص كل قطعة ومصدرها وتاريخها.