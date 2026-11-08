انهيار كتلة رملية على خيام نازحين في غزة يودي بحياة 4 فلسطينيين

خبرني - توفي 4 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلة، وأصيب 6 آخرون، إثر انهيار كتلة رملية على عائلتين في مخيم حاووز البركة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مصادر فلسطينية مساء الأحد، إن بعض المصابين وصفت حالاتهم بالحرجة، فيما وصفت حالات أخرى بالمتوسطة.

وأفادت مصادر طبية بوصول جثمان طفلة إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد انتشال جثمان امرأة في وقت سابق، فيما أعلنت طواقم الإنقاذ إخراج 5 فلسطينيين مصابين على قيد الحياة من موقع الانهيار، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

ويأتي الحادث في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين في قطاع غزة، جراء الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، اللذين تسببا في غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، وسط مناشدات لتوفير مأوى آمن ومستلزمات الشتاء.

وحذرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح، ما يشكل خطرا على حياة السكان.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح دعا، السبت، إلى تحرك دولي عاجل وملزم لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، محذرا من تداعيات بقاء مئات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة لا توفر الحماية من البرد والأمطار.

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة في المناطق المعرضة للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعيا إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.