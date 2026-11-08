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  • الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات

الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات

  • 08 نوفمبر 2026
  • 22:19
الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات

خبرني - فاز المدير العام لشركة qRare International، الدكتور قيس أبو علي، بجائزة الصحة السنوية لعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرا لجهوده في تطوير الأبحاث العلمية والعلاجات للأمراض الجينية والوراثية النادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت الجائزة، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، تكريماً لإسهامات أبو علي في دعم أبحاث الأمراض النادرة وتطوير العلاجات المرتبطة بها، وتعزيز التقدم في مجال علم الجينوم على مستوى المنطقة.

ويعكس هذا التكريم التزام شركة qRare International بمواصلة جهودها في تطوير أبحاث الجينوم والعلاجات للأمراض النادرة، من خلال برنامجها الجديد "الجينوميات الدولية البعيدة والوراثة والعلاجات" (RIGHT)، الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتاليا فيديو تسليم الدكتور قيس أبو علي الجائزة :

 

الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات
الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات
الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات
الدكتور قيس أبو علي يفوز بجائزة الصحة السنوية 2026 في الإمارات

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