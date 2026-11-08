إيمان خليف تعود إلى الملاكمة بعد غياب أكثر من عامين

خبرني - تستعد الجزائرية إيمان خليف للعودة مجدداً إلى الحلبة الشهر المقبل وذلك بعد غياب دام أكثر من عامين وتحديداً منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وكان من المفترض أن تخوض البطلة الجزائرية نزالا خفيفاً في أبريل لكنه تأجل بسبب إصابتها في الكتف الأيسر أثناء حصة تدريبية.

وأعلن منظمو النزالات هذا الأسبوع، أن إيمان خليف ستواجه الكولومبية كلاريدا سارابيا التي لم تتعرض لأي خسارة حتى الآن يوم 15 ديسمبر المقبل في قاعة "ميزون دو لا موتواليت" في العاصمة الفرنسية.

وقالت خليف ضمن مقطع فيديو ترويجي عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام": لقد انتظرت، وساورتني الشكوك، لكن حماسي لم ينته، لقد عدت.