مولودية الجزائر يهزم صن داونز ويتوج بطلاً للسوبر الأفريقي

خبرني - توج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب انتصاره 3 - 1 على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد في بيريتوريا.

وافتتح زكريا دراوي التسجيل مبكراً لاتحاد العاصمة في الدقيقة الرابعة، لكن إكرام راينرز، أدرك التعادل لصن داونز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأعاد سعدي رضواني اتحاد العاصمة للمقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة 36، فيما أضاف أحمد الخالدي، الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 55.

وخاض اتحاد العاصمة اللقاء بعد تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي عقب فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح، بينما لعب صن داونز المباراة بعدما حصل على كأس دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الملكي المغربي.