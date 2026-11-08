*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مولودية الجزائر يهزم صن داونز ويتوج بطلاً للسوبر الأفريقي

  • 08 نوفمبر 2026
  • 22:17
مولودية الجزائر يهزم صن داونز ويتوج بطلاً للسوبر الأفريقي

خبرني - توج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب انتصاره 3 - 1 على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد في بيريتوريا.

وافتتح زكريا دراوي التسجيل مبكراً لاتحاد العاصمة في الدقيقة الرابعة، لكن إكرام راينرز، أدرك التعادل لصن داونز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وأعاد سعدي رضواني اتحاد العاصمة للمقدمة من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الجزائري في الدقيقة 36، فيما أضاف أحمد الخالدي، الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 55.

وخاض اتحاد العاصمة اللقاء بعد تتويجه ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي عقب فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح، بينما لعب صن داونز المباراة بعدما حصل على كأس دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الملكي المغربي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قائمة منتخب مصر.. علي ماهر يعيد الشناوي بعد أزمة تصريحات حسام حسن
قائمة منتخب مصر.. علي ماهر يعيد الشناوي بعد أزمة تصريحات حسام حسن
  • 2026-11-08 23:11
الدوري الإيطالي.. إنتر يقترب من المتصدر لاتسيو بنقاط كومو
الدوري الإيطالي.. إنتر يقترب من المتصدر لاتسيو بنقاط كومو
  • 2026-11-08 23:02
إيمان خليف تعود إلى الملاكمة بعد غياب أكثر من عامين
إيمان خليف تعود إلى الملاكمة بعد غياب أكثر من عامين
  • 2026-11-08 22:17
ليفربول ينتصر ويخطف المركز الرابع من تشيلسي
ليفربول ينتصر ويخطف المركز الرابع من تشيلسي
  • 2026-11-08 22:16
صلاح يهز الشباك ويقود طرابزون لمطاردة غلطة سراي
صلاح يهز الشباك ويقود طرابزون لمطاردة غلطة سراي
  • 2026-11-08 22:03
مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع أستون فيلا
مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع أستون فيلا
  • 2026-11-08 22:02