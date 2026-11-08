ليفربول ينتصر ويخطف المركز الرابع من تشيلسي

خبرني - استعاد ليفربول توازنه بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 3-1، ليصبح رابعاً على حساب تشيلسي الذي سقط على أرض سندرلاند 0-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما بات برايتون وصيفاً لأرسنال المتصدر وحامل اللقب.

ودخل ليفربول مباراته مع مضيفه اللندني على خلفية خسارة على أرضه أمام أرسنال 0-1 في المرحلة الماضية، ثم سقوط مفاجئ في إسطنبول أمام فنربختشة التركي 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

لكن فريق المدرب الإسباني أندوني إيراولا الذي يلتقي غريمه مانشستر يونايتد في "أنفيلد" بعد النافذة الدولية، استفاد من الوضع الصعب لمضيفه بالاس الذي دخل اللقاء في المركز التاسع عشر قبل الأخير بانتصار يتيم، كي يحقق فوزه الخامس للموسم.

وأنهى "الحمر" الشوط الأول متقدمين بهدف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي (40)، ثم عززوا تقدمهم في الشوط الثاني عبر الألماني فلوريان فيرتز الذي وصلته الكرة من عرضية للفرنسي برادلي باركولا، فأطلقها قوية في الشباك (54).

وحسم ليفربول النقاط الثلاث نهائياً حين أضاف السويدي ألكسندر إيساك الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء بتمريرة من فيرتز (89)، قبل أن يقلص المضيف الفارق من ركلة جزاء تسبب بها المجري ميلوش كيركيز ونفذها إيدي نكيتياه (5+90).

وبفوزه على الملعب الذي سقط فيه الموسم الماضي 1-2، بات ليفربول رابعاً على حساب تشيلسي برصيد 18 نقطة وبفارق اثنتين عن الفريق اللندني الذي مني على أرض سندرلاند بهزيمته الرابعة للموسم وجاءت من ركلة جزاء نفذها الفرنسي إنزو لو فيه في الدقيقة 36 بعد خطأ من ليفاي كولويل على الهولندي براين بروبي.

وبفوزه الثاني فقط للموسم، بعد الذي حققه في المرحلة الثانية على فولهام (1-0)، رفع سندرلاند رصيده إلى 8 نقاط وترك المركز الأخير الذي بات من نصيب كريستال بالاس.