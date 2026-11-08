عمّان تستضيف المؤتمر العالمي التاسع للسياحة العلاجية والاستشفائية بمشاركة دولية

خبرني - تستضيف العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و12 نوفمبر 2026، المؤتمر العالمي التاسع للسياحة العلاجية والاستشفائية (The 9th Global Medical & Wellness Tourism Conference & Expo)، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين من الأردن وعدد من دول العالم.

ويناقش المؤتمر مستقبل السياحة العلاجية والاستشفائية، وأبرز التطورات في قطاع الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب فرص الاستثمار والتعاون الدولي، ودور التكامل بين القطاعات الصحية والسياحية والتأمينية في تعزيز تنافسية الوجهات الطبية.

ويأتي انعقاد المؤتمر امتداداً لمسيرة دولية انطلقت عام 2009 بمبادرة وتأسيس الأستاذ أيمن عريقات، رئيس مؤسسة طريق الرواد لإدارة الفعاليات، بهدف توفير منصة دولية تجمع المؤسسات الصحية والسياحية والخبراء والمستثمرين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.

وتشهد الدورة التاسعة مشاركة شخصيات دولية بارزة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الأردن والمنطقة والعالم.

ويؤكد المؤتمر أهمية تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية ودولية للسياحة العلاجية والاستشفائية، مستفيداً من خبراته الطبية وكفاءاته البشرية ومقوماته السياحية، بما يسهم في دعم الاستثمار وتوسيع الفرص الاقتصادية وفتح أسواق جديدة.

كما يتضمن المؤتمر معرضاً متخصصاً يتيح للمؤسسات والشركات والجهات المشاركة عرض خدماتها وحلولها وبناء شراكات جديدة.

المؤتمر العالمي التاسع للسياحة العلاجية والاستشفائية

11–12 نوفمبر 2026 | عمّان – الأردن