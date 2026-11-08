5 مشروبات بديلة للشاي الأخضر لخفض ضغط الدم

خبرني - خلص تقرير نشرته جريدة "دايلي ميرور" البريطانية إلى تحديد خمسة مشروبات من شأنها أن تُمكن الشخص من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وهي مشروبات من الممكن أن تجعل البعض يستغني عن الأدوية أو بعض المركبات الطبية.

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إن هذه المشروبات الخمسة ليس من بينها الشاي الأخضر الذي يسود الاعتقاد لدى الكثير من الناس أنه مفيد لمرضى ضغط الدم أو أنه يساعد على السيطرة على التقلبات الخاصة بالضغط.

وبحسب التقرير فإن المشروبات الخمسة هي كالتالي:

أولاً: عصير البرقوق، حيث أورد موقع "إيتينغ ويل" (Eating Well) المتخصص أن الأبحاث التي تربط بشكل مباشر بين عصير البرقوق وخفض ضغط الدم لا تزال محدودة. لكن مع ذلك، يحتوي هذا العصير على عناصر غذائية ومركبات نباتية ترتبط بصحة القلب؛ إذ يزخر البرقوق بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف. وتُظهر الدراسات أن زيادة تناول الألياف ترتبط بمستويات أكثر صحة لضغط الدم وبنتائج أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية.

ثانياً: مشروب الكركديه، أو شاي الكركديه، حيث وفقاً لموقع "فيري ويل هيلث" (Very Well Health)، قد يساعد شاي الكركديه في خفض ضغط الدم عند تناوله بانتظام.

وتشير الدراسات إلى أن شرب كوبين يومياً من الكركديه يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي على حد سواء؛ حيث أظهرت الأبحاث انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي بمعدل 7 ملم زئبقي تقريباً. وقد يعمل الكركديه أيضاً من خلال المساعدة في إرخاء الأوعية الدموية وتعزيز التخلص من السوائل الزائدة في الجسم.



ثالثاً: عصير الرمان، حيث أوضحت بايتون بروير، وهي أخصائية تغذية مسجلة ومدربة شخصية معتمدة أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات "بونيكالاجين"، و"الأنثوسيانين". وتساعد هذه المركبات في الحفاظ على مرونة الشرايين وتثبيط نشاط "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين" المرتبط بتنظيم ضغط الدم. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للرمان يرتبط بانخفاض في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. وتوصي بروير باختيار عصير الرمان الطبيعي بنسبة 100%، بشرط ألا يحتوي على سكر مضاف.



رابعاً: عصير الشمندر، حيث يُعد الشمندر غنياً بالنترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وتشير الأبحاث، كما ورد في موقع "إيتينغ ويل"، إلى أن تناول عصير الشمندر يومياً قد يخفض ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ويمكن أن يؤدي شرب كمية تتراوح بين 2.5 إلى 8 أونصات (حوالي 75 إلى 240 مل) من عصير الشمندر إلى تحقيق فوائد ملموسة لضغط الدم وصحة القلب. ونظراً لأن مستويات النترات قد تختلف بين العصير الطبيعي والمُركّز، يُفضل اختيار عصير الشمندر النقي للحصول على التأثير الأقوى.



خامساً: عصير البرتقال، حيث خلص تحليل شمولي مؤخراً إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال يومياً، على مدى بضعة أسابيع، كان كافياً لخفض ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بالإضافة إلى رفع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف ب"الكوليسترول الجيد".

وذكر موقع "إيتينغ ويل" أن البرتقال يحتوي على مادة "هيسبريدين"، وهي مركب من فئة الفلافونويدات يرتبط بفوائد مضادة للأكسدة والالتهابات، ويساعد في تنظيم ضغط الدم. وقد تساهم هذه المادة في استرخاء الأوعية الدموية من خلال تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، والتي تُعرف ب"البطانة الغشائية"، لذا فإن تناول كوب صغير من عصير البرتقال مع وجبة الإفطار أو بعد ممارسة التمارين الرياضية قد يكون خياراً ذكياً لدعم صحة ضغط الدم.