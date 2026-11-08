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صلاح يهز الشباك ويقود طرابزون لمطاردة غلطة سراي

  • 08 نوفمبر 2026
  • 22:03
صلاح يهز الشباك ويقود طرابزون لمطاردة غلطة سراي

خبرني - واصل طرابزون سبور، بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح، انتفاضته في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة بفوزه بنتيجة 2-0 على مضيفه ألانيا سبور، ليقفز إلى وصافة جدول الترتيب.

وافتتح فاغنر بينا التسجيل لطرابزون في الدقيقة 17، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 34.

وبذلك، تقاسم قائد منتخب مصر وصافة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم، مع النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي، بفارق هدف خلف جيفت أوربان، متصدر القائمة، لاعب فريق أميد سبور.

ورفع طرابزون رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف غلطة سراي المتصدر، فيما تجمد رصيد ألانيا سبور عند 12 نقطة في المركز 13.

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