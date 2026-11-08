مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة بتعادل مثير مع أستون فيلا

خبرني - تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه أستون فيلا بنتيجة 4-4، يوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه المخيبة هذا الموسم.

وباغت أستون فيلا أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله أليسون في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وقلص برونو فرنانديز الفارق لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 44.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجدداً بهدف جون ماكغين من ركلة جزاء في الدقيقة 48، ثم عزز ليون غوريتسكا تفوق الضيوف بالهدف الرابع في الدقيقة 53.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز الضيوف، سجل جوشوا زيركزي الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف باتريك دورغو هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 8 نقاط في المركز 18 أول مراكز الهبوط، فيما وصل أستون فيلا إلى 13 نقطة في المركز العاشر.