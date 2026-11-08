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وزارة الرياضة المصرية توضح سبب إقالة حسام حسن

  • 08 نوفمبر 2026
  • 21:32
وزارة الرياضة المصرية توضح سبب إقالة حسام حسن

خبرني - أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن قرار إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر وتعيين علي ماهر خلفاً له، يعد شأناً فنياً يندرج ضمن اختصاصات الاتحاد المصري لكرة القدم، مرجحاً وجود تراكمات لدى الأخير أدت إلى اتخاذ القرار.

وقال الشاذلي، بشأن ما إذا كانت وزارة الرياضة قد استُشيرت في قرار إقالة حسام حسن وتعيين علي ماهر: هذا شأن فني، وأحد الاختصاصات المخولة لاتحاد الكرة وفقاً لقانون الرياضة واللوائح، وهذا شأن يخص الاتحاد وليس الوزارة.

وحول ما تردد عن وجود خلافات بين حسام حسن وقائد المنتخب محمد صلاح، وأزمات أخرى سبقت قرار الإقالة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة: أعتقد أنه كان هناك تراكمات بالتأكيد لدى اتحاد الكرة، ما أدى إلى اتخاذ القرار، الاتحاد الأدرى بمصلحة المنتخب، ومن حقه تعيين أو إقالة الأجهزة الفنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون، وتعيين علي ماهر مديراً فنياً للمنتخب، بعد سلسلة من الأزمات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الإقالة رغم قيادة حسام حسن المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، ودور الستة عشر من كأس العالم 2026


 

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