العلوم التطبيقية .. المركز الثالث عربياً وإقليمياً لطلبة الحقوق في مسابقة المحاكمة الصورية للقانون الدولي الإنساني

خبرني - في إنجاز أكاديمي مشرّف يعكس تميّز طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ويؤكد الحضور الفاعل لكلية الحقوق في المحافل القانونية الإقليمية والدولية، أحرز فريق كلية الحقوق المركز الثالث في النسخة الرابعة من المسابقة الإقليمية العربية للمحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني، التي أُقيمت في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العُمانية للقانون الدولي الإنساني وجامعة السلطان قابوس، وبمشاركة فرق جامعية تمثل عشر دول عربية.

وضمّ الفريق الطلبة: ليان الجعافرة، يارا الصفدي، وأحمد خاطر، الذين أظهروا كفاءة قانونية متميّزة وقدرات متقدمة في البحث والتحليل القانوني وإعداد المذكرات وتقديم المرافعات الشفوية، وعكس أداؤهم خلال منافسات المسابقة مستوى عالياً من الجدية والتحضير والعمل الجماعي، وذلك بإشراف الدكتور محمد الشباطات، الذي قدّم التوجيه والدعم الأكاديمي للفريق خلال مراحل الإعداد والمشاركة.

وشهدت المسابقة منافسات قانونية متقدمة، ترافع خلالها الطلبة أمام لجان تحكيم متخصصة من الأكاديميين والقضاة، في قضايا افتراضية تتعلق بالنزاعات المسلحة وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة توظيف معارفهم القانونية في مواقف تطبيقية تحاكي إجراءات التقاضي الدولي.

ويُشكّل هذا الإنجاز إضافة نوعية إلى سجل إنجازات كلية الحقوق وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، ويجسّد حرص الجامعة على ترسيخ التميّز الأكاديمي والارتقاء بمخرجات التعليم القانوني، من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، وتنمّي لدى الطلبة مهارات البحث القانوني والتفكير النقدي والمرافعة، وتعزّز قدرتهم على المنافسة في المحافل القانونية الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، تتقدّم جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بأسمى آيات التهنئة والتقدير للطلبة الفائزين ولمشرفهم، تقديراً لجهودهم المتميّزة وتمثيلهم المشرّف للجامعة والمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح، ومزيداً من الإنجازات التي تعزّز مكانة الجامعة وترفع اسم الأردن عالياً في المحافل الأكاديمية والقانونية الدولية.