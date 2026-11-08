ترمب يلوّح بالخيار العسكري رغم تقدم المفاوضات مع إيران

خبرني - نقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله، خلال مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، إنه "من غير المرجح إلى حد بعيد" أن يأمر بشن هجمات جديدة على إيران ما دامت المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تحرز تقدماً.



وقال الرئيس الأميركي إن العودة إلى الحرب مع إيران "مستبعدة جداً"، لكنه أكد أنه سيفعل ذلك إذا اقتضت الضرورة.



وأضاف ترامب أن استمرار التقدم في المفاوضات مع إيران يجعل من غير المرجح أن يأمر بعودة الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إيران "دولة فاشلة"، وأن معدل التضخم فيها بلغ 301 بالمئة.



وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المقترح الذي قدمته طهران "ما زال قائماً، وعلى الأميركيين الاختيار"، مؤكداً أن بلاده تنتظر قرار واشنطن بشأن المسار التفاوضي.



وأضاف عراقجي مخاطباً الولايات المتحدة: "استجيبوا لمطالبنا بما في ذلك إنهاء الحرب على كل الجبهات وسترون النتائج".



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات والجهود الدبلوماسية بين الجانبين وسط ترقب لنتائج المفاوضات الجارية.