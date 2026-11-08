*
الاحد: 08 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عمّان ودمشق على طاولة الشراكة مجدداً.. اجتماع رفيع المستوى غداً

  • 08 نوفمبر 2026
  • 20:59
عمّان ودمشق على طاولة الشراكة مجدداً اجتماع رفيع المستوى غداً

خبرني - تنطلق، الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، في العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من البلدين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الاجتماعات ستبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان خلال شهر نيسان الماضي.

وأضافت أن الاجتماعات ستشهد توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة قد عُقدت مساء الأحد في دمشق، بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية من الجانبين.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

موجة برد تضرب شرق المتوسط.. والصغرى تقترب من الصفر في مرتفعات الأردن
موجة برد تضرب شرق المتوسط.. والصغرى تقترب من الصفر في مرتفعات الأردن
  • 2026-11-08 19:54
حسان من بيت عزاء الشهيد السلايطة: لن نتهاون مع الإرهابيين والخوارج
حسان من بيت عزاء الشهيد السلايطة: لن نتهاون مع الإرهابيين والخوارج
  • 2026-11-08 18:21
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين
  • 2026-11-08 16:36
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
انطلاق أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري في دمشق الاثنين
  • 2026-11-08 16:32
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
الأردن .. تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ومضاعفة حدها الأدنى - تفاصيل
  • 2026-11-08 16:27
استقبال شعبي حاشد للملازم العنانزة في عجلون
استقبال شعبي حاشد للملازم العنانزة في عجلون
  • 2026-11-08 16:18