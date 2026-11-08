عمّان ودمشق على طاولة الشراكة مجدداً.. اجتماع رفيع المستوى غداً

خبرني - تنطلق، الاثنين، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، في العاصمة السورية دمشق، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس ومسؤولين من البلدين.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الاجتماعات ستبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية التي عُقدت في عمّان خلال شهر نيسان الماضي.

وأضافت أن الاجتماعات ستشهد توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة قد عُقدت مساء الأحد في دمشق، بمشاركة الأمناء العامين للوزارات والفرق الفنية من الجانبين.