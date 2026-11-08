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  • الصحة المصرية: ارتفاع حصيلة حادث قطار العياط إلى 7 وفيات و112 مصابا

الصحة المصرية: ارتفاع حصيلة حادث قطار العياط إلى 7 وفيات و112 مصابا

  • 08 نوفمبر 2026
  • 20:41
الصحة المصرية ارتفاع حصيلة حادث قطار العياط إلى 7 وفيات و112 مصابا

خبرني - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة حادث انقلاب عدد من عربات قطار ركاب على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، إلى 7 وفيات و112 مصابا.

وقالت الوزارة إن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع تداعيات الحادث، موجها برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

وأوضحت أن 72 سيارة إسعاف شاركت في عمليات نقل المصابين وإخلاء موقع الحادث، حيث نقل 72 مصابا إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 إلى مستشفى أطفيح المركزي.

وبينت أن الوفيات السبع توزعت بواقع 3 حالات في مستشفى الواسطى المركزي و4 في مستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأضافت أن الإصابات تنوعت بين كدمات وكسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح في الرأس والوجه، مشيرة إلى إخضاع المصابين للفحوصات والأشعة اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لهم وفقا لحالة كل منهم.

ولفتت الوزارة إلى خروج 45 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، ويواصل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

وأكدت استمرار متابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

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