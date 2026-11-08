الحيوانات غير المرئية وعلب الحليب الثرثارة: كيف يمكن للأصدقاء الخياليين تعزيز قدرات عقولنا؟

خبرني - طوال طفولتي، كانت لديّ العديد من الصداقات الرائعة، لكن مجموعة واحدة تركت لدي بصمة حقيقية.

كانت كابين وميا وهانا أقرب صديقاتي منذ الصغر، وأتذكر الكثير من الذكريات السعيدة التي قضيناها معاً. في أيام الصيف الحارة، كنا نقضي ساعات في صنع سلاسل من زهور الأقحوان، ونرصد أشكال السحب الغريبة، ونتدرب على الوقوف على اليدين والقفزات البهلوانية.

كنا مجموعة رباعية لا تنفصل، لكننا لم نكن من النوع التقليدي: كابين وميا وهانا كنّ من صنع خيالي.

لم أبتكر تلك الشخصيات لأني كنت أشعر بالوحدة أو الخجل أو لأنني كنت أفتقر إلى أصدقاء في الواقع. في الحقيقة، بعد كل هذه السنوات، ما زلت لا أعرف من أين أتت أو لماذا.

بغض النظر عن أصل هؤلاء الأصدقاء، فالأبحاث عن الأصدقاء الخياليين تشير إلى أنني كنت محظوظةً بوجودهم.

علبة الحليب الودودة

بحلول سن السابعة، يكون لدى ثلثي الأطفال صديق خيالي، وهو شخصية ابتكروها ويتفاعلون معها أو يتحدثون عنها بشكل منتظم، وفقاً لعالمتي النفس نعومي أغيار ومارجوري تايلور في جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة.

تقول أغيار، عالمة النفس ومؤلفة كتاب "الأصدقاء الخياليون والأشخاص الذين يخلقونهم": "لا يملك هؤلاء الأطفال أصدقاء أقل من غيرهم، بل لديهم نفس عدد الصداقات المتبادلة التي يملكها الأطفال الذين لا يملكون أصدقاءً خياليين. والحقيقة التي تُظهرها البيانات هي أنهم يشبهون الأطفال الآخرين في كل شيء تقريباً".

وتقول: "يخلق الكثير من الأطفال أصدقاءً خياليين لأنهم ممتعون ولأنهم يحبون التفاعلات الاجتماعية حقًا".

لكن تشير الأبحاث إلى أن هذه الكائنات الخيالية يمكن أن يكون لها فوائد تتجاوز مجرد توفير الرفقة.

قد يتفوق الأطفال الذين لديهم أصدقاء خياليون في كونهم رواة قصص مبدعين، وقد يكونون أقل خجلاً، وأكثر اهتماماً بالخيال، وأكثر قدرة على تركيز انتباههم، ويستخدمون الشاشات بشكل أقل، وقد يكون لديهم صور ذهنية أكثر وضوحاً من الأطفال الذين ليس لديهم صداقات خيالية.

توضح أغيار أن كل صديق خيالي يتميز بخصوصيته، فهو يختلف من طفل إلى آخر، وغالباً ما يصمّمه الطفل بما يتناسب مع أهوائه واحتياجاته المتغيرة باستمرار خلال مراحل الطفولة.

ومن الأمثلة المفضلة لديها قصة فتاة كان لديها صديق خيالي على هيئة علبة حليب غير مرئية. وتقول أغيار إن علبة الحليب علّمت الفتاة كيف تبدو الحياة عندما لا تكون إنساناً، بينما علّمت الفتاة علبة الحليب كيف تكون الحياة عندما تكون إنساناً.

ظهر أصدقائي الخياليون عندما كنت في الثالثة من عمري تقريباً.

استُوحيت هانا وميا من فتاتين ظهرتا في فيلم عن الباليه. لم تكونا تمشيان أبداً، بل كانتا تقفزان وتقفزان قفزات عالية وتدوران باستمرار في سلسلة متواصلة من حركات الباليه. وكانتا ترتديان ملابس باليه متطابقة باللون الوردي الفاتح الناعم، تتكون من لباس ضيق وتنورات باليه وأحذية راقصة.

لكن ليس لدي أي فكرة من أين أتى كابين.

كان أكبر سناً منا نحن الثلاثة، ويتسم برقيّ واضح كان يتجسد في سحابة رمادية تتبعه أينما ذهب. وكان غالباً ما يتوارى إلى الخلف، ليقدم نصائح حكيمة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

التعرف على عقول الآخرين

تقول بايج ديفيس، الأستاذة المشاركة في علم النفس التنموي وعلم الأمراض النفسية في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة "إن أهم جزء في الرفيق الخيالي بالنسبة لي هو خلق العقل والتفاعل مع ذلك العقل".

بعضها مستوحى من أشخاص حقيقيين أو أشياء مجسدة، وبعضها الآخر يتجسد في شكل حيوان أو مخلوق خيالي.

وجدت مارتا خيمينيز-داسي، من جامعة فالنسيا في إسبانيا، وزملاؤها، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، والذين لديهم أصدقاء خياليون، حققوا نتائج أعلى من الأطفال الذين ليس لديهم أصدقاء خياليون في اختبارات نظرية العقل والفهم العاطفي.

وهذا يعني أنهم كانوا أكثر قدرة على فهم أن لدى الآخرين معتقدات ورغبات ونوايا تختلف عن معتقداتهم ورغباتهم ونواياهم الشخصية.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا الفهم العاطفي ناتجًا عن تكوين علاقات مع أصدقاء خياليين، أم أن الأمر يحدث بالعكس؛ أي أن الأطفال الذين يهتمون بفهم ما يدور في عقول الآخرين يكونون أكثر ميلًا إلى ابتكار أصدقاء خياليين.

التدرب على الصداقة

قامت ديفيس وزملاؤها بالبحث ما إذا كانت فوائد وجود أصدقاء خياليين تتجاوز الأطفال ذوي النمو العصبي الطبيعي.

تقول ديفيس إن الأطفال المصابين بالتوحد يقيمون صداقات ناجحة ويحافظون عليها، ومع ذلك فإن نهجهم في التواصل والفهم الاجتماعي والفهم العاطفي غالباً ما يختلف عن أقرانهم غير المصابين بالتوحد، مما قد يؤثر على العلاقات.

وتقول ديفيس أيضاً إنهم غالباً ما ينغمسون في اللعب التخيلي بطريقة مختلفة قليلاً، وعادة ما يشاركون في أنشطة مثل الرسم بدلاً من التظاهر.

تشير هذه النتائج مجتمعةً إلى أنهم قد يكون لديهم ميل أقل لخلق أصدقاء خياليين.

ومع ذلك، عندما أجرت ديفيس مقابلات مع آباء 124 طفلاً مصاباً بالتوحد، وجدت أن 49 في المئة من المشاركين أفادوا بأن طفلهم قد ابتكر صديقاً خيالياً بين سن عام واحد و11 عاماً.

يقول الخبراء إن الأطفال المصابين بالتوحد، من خلال هذه الصداقات، يخلقون فرصة لممارسة التفاعلات الاجتماعية، والتي قد يجدونها صعبة.

تقول تريسي غليسون، أستاذة علم النفس في كلية ويليسلي بالولايات المتحدة: "إن ابتكار صديق خيالي يمكن أن يوفر مساحة آمنة وخالية من المخاطر للاستكشاف والتجربة".

وتقول ديفيس: "إن آباء الأطفال المصابين بالتوحد الذين ابتكروا صديقاً خيالياً أفادوا بأنهم يشعرون بأن أطفالهم يمتلكون قدرة أفضل على فهم عقول الآخرين مقارنة بآباء الأطفال الذين ليس لديهم أصدقاء خياليون، كما أظهر هؤلاء الأطفال اهتمامًا أكبر بكثير بقضاء الوقت مع الآخرين أو تكوين صداقات جديدة".

يمكن للصداقات الخيالية أيضاً أن تساعد الأطفال على البدء في تطوير حدودهم الشخصية، وفهم ما يجعلهم يشعرون بالراحة، وتعلّم كيفية التعامل مع المحادثات الصعبة، وإيجاد أرضية مشتركة تساعدهم على حل المشكلات.

وتضرب أغيار مثالًا بطفل لديه صديق في المدرسة يواصل سرقة شاحنته اللعبة المفضلة. وتقول: ربما يكون لدى هذا الطفل صديق خيالي يفعل الشيء نفسه دائماً، أي يسرق شاحنته المفضلة.

ومن خلال صديقه الخيالي، يستطيع الطفل أن يصرخ، ثم يعتذر، وبعد ذلك يتوصل إلى اتفاق مشترك لحل المشكلة.

وتقول أغيار: "هذا أمر يتناسب مع النمو الطبيعي للطفل، لأنه هو من يتولى توجيه عملية حل المشكلة".

أصدقاء مدى الحياة؟

تقول غليسون: "أعتقد أن كثيراً من الناس لديهم انطباع بأن الصداقات الخيالية ترتبط بمرحلة الطفولة المبكرة، وأنها لا تُعد جزءًا من مراحل النمو الأخرى. لكن الحقيقة أنها تظهر أيضاً خلال فترة المراهقة وسنوات البلوغ".

وفي دراسة حديثة لا تزال قيد مراجعة الأقران، وجدت غليسون أن عدداً من البالغين لديهم أصدقاء خياليون.

فمن بين المشاركين الـ56 الذين أفادوا بأن لديهم صديقاً خيالياً، قال 68 في المئة إنهم ابتكروا هذا الصديق قبل بلوغ سن العشرين، بينما ذكر نحو 30 في المئة من المشاركين أنهم ابتكروا صديقهم الخيالي خلال مرحلة البلوغ.

تقول غليسون إن البالغين يبتكرون صداقات خيالية لأسباب متعددة، تتراوح بين الشعور بالرفقة والحصول على الدعم الاجتماعي، إلى المحاكاة الفكرية والتحفيز والمودة والحميمية العاطفية وطلب المشورة والمساعدة في حل المشكلات الأخلاقية، فضلًا عن الاستمتاع ببعض المرح والتسلية للتخفيف من ضغوط الحياة اليومية في مرحلة البلوغ.

وتقول غليسون: "يتعلق الأمر إلى حد ما بالقدرة على التكيف مع المجتمع، والشعور بأنك جزء من مجموعة، وأداء عملك بشكل جيد"، مشيرةً إلى أن الأصدقاء الخياليين يمكن أن يساعدوا البالغين على التدرب على مواقف وسيناريوهات مرتبطة بالعمل.

وتضيف: "كما أنهم يساعدون على النمو والتطور، ويمنحون الإنسان فرصة ليصبح الشخص الذي يريد أن يكونه، وأن يعيش الحياة التي يتمناها".

وبينما يختفي بعض الأصدقاء الخياليين مع نهاية مرحلة الطفولة، يظل آخرون إلى جانب أصحابهم، ويقدمون لهم يد العون خلال مختلف مراحل حياتهم.

لقد كان كابين وميا وهانا مصدراً رائعاً للرفقة، وربما كانوا يساعدونني على فهم تساؤلات مرتبطة بنموي لم أكن قد أدركت آنذاك أنني بحاجة إلى إجابات عنها.

لكن عندما بلغت نحو التاسعة من عمري، ومع اقترابي من مرحلة المراهقة، اختفى كابين وميا وهانا، وتركوني لأواجه الحياة بمفردي.

وكلما تخيلتُنا الآن، ونحن متجمعون معاً في الحديقة نراقب الغيوم وهي تتشكل وتتداخل، يغمر صدري شعور دافئ.

أعلم أن عروض الدوران المذهلة التي كانت تقدّمها هانا وميا أصبحت جزءاً من الماضي.

أما كابين، فمن الصعب معرفة ما إذا كان سيعود أم لا. ربما يأتي وقت في المستقبل أحتاج فيه إلى إرشاداته. ولدي شعور بأنه إذا حدث ذلك، فسيكون إلى جانبي، متبعاً خطاي بسحابته الرمادية المليئة بالحكمة.

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.