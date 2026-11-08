انفراجة مرتقبة بأسعار زيت الزيتون في الأردن خلال أسبوعين

خبرني - توقع نقيب أصحاب معاصر الزيتون تيسير النجداوي، زيادة كميات زيت الزيتون المعروضة في السوق المحلية خلال الأسبوعين المقبلين، مع اتساع عمليات القطاف والعصر، بما يسهم في استقرار الأسعار.

وقال النجداوي، في تصريحات اذاعية ، إن السوق الأردنية تشهد طلباً كبيراً على زيت الزيتون المحلي، مؤكداً أن الكميات المتوفرة حالياً كافية لتلبية الطلب.

وأوضح أن معاصر الزيتون تشهد إقبالاً كثيفاً في مختلف محافظات المملكة، لا سيما إربد وجرش وعجلون، مشيراً إلى أن ساعات العمل تصل إلى نحو 20 ساعة يومياً، فيما تمتد فترات انتظار العصر في بعض المعاصر إلى 24 ساعة.

وبيّن أن ارتفاع الأسعار مع بداية الموسم يرتبط بكثافة الطلب ومحدودية الكميات المطروحة، متوقعاً أن تشهد الأسعار استقراراً مع زيادة الإنتاج والكميات المعروضة خلال الفترة المقبلة.

وأشار النجداوي إلى أن مؤشرات الموسم الحالي تبشر بالخير، متوقعاً أن يكون الإنتاج أضعاف ما سُجل العام الماضي، الذي شهد تراجعاً في الإنتاج.