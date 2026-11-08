لا غالب ولا مغلوب.. الفيصلي وشباب الأردن يكتفيان بالتعادل

خبرني - انتهت مواجهة الفيصلي وشباب الأردن بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ستاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في هز الشباك طوال دقائق اللقاء، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة في ختام المواجهة.

ويأتي التعادل في وقت يسعى فيه الفيصلي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، فيما يطمح شباب الأردن إلى تحسين موقعه في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الاول بالتشارك مع نادي الرمثا.