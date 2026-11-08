موجة برد تضرب شرق المتوسط.. والصغرى تقترب من الصفر في مرتفعات الأردن

خبرني - تشير أحدث مخرجات النماذج العددية وتحليلات فريق التنبؤات الجوية في طقس العرب إلى تأثر مناطق واسعة من شرق المتوسط وشمال العراق وتركيا بكتلة هوائية باردة، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود معها أجواء باردة بشكل لافت، فيما تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي وما دونه في بعض المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية.

وبحسب البيانات الجوية، تتركز التأثيرات الأشد للكتلة الباردة في المناطق الشرقية من تركيا، إذ يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في مدينة فان إلى نحو 5 درجات مئوية تحت الصفر، فيما تلامس الصفر في ديار بكر.

ويمتد تأثير الأجواء الباردة إلى شمال العراق، حيث يُتوقع أن تسجل السليمانية درجة مئوية واحدة تحت الصفر، مقابل درجة مئوية واحدة في الرطبة، ونحو 8 درجات في بغداد و9 درجات في العمارة.

وفي بلاد الشام، يُتوقع أن تسود أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع تسجيل درجات حرارة صغرى تبلغ نحو 5 درجات مئوية في عمّان، و3 درجات في الشوبك، فيما تنخفض إلى درجة مئوية واحدة في منطقة بشري اللبنانية.

أما في سوريا، فتبلغ درجات الحرارة الصغرى نحو 3 درجات مئوية في حلب و4 درجات في دمشق، في حين تكون الأجواء أكثر اعتدالاً نسبياً في الكويت، مع درجات حرارة صغرى تصل إلى نحو 15 درجة مئوية.

ودعا طقس العرب إلى ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، والحرص على تدفئة الأطفال وكبار السن، خاصة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، إلى جانب الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتهوية المنازل بشكل متكرر.