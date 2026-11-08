العميد المتقاعد عبدالسلام الزيودي ينقل عزاء بني حسن إلى أسرة الشهيد جواد السلايطة



عاد إلى مأدبا بعد تقاعده، حاملاً رسالة وفاء ومواساة من أبناء قبيلته

خبرني - في موقف يعكس قيم الوفاء والنخوة والتكاتف الوطني، عاد مدير مخابرات محافظة مأدبا السابق، العميد المتقاعد عبدالسلام محمود الزيودي، إلى المحافظة، حاملاً واجب العزاء باسم قبيلة بني حسن إلى أسرة الشهيد جواد السلايطة، ومشاركاً ذويه مشاعر الحزن والمواساة في مصابهم.

وزار الزيودي والد الشهيد وأفراد أسرته، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته، ومؤكداً أن استشهاد جواد يمثل مصاباً للأردنيين جميعاً، وأن تضحيات أبناء الوطن ستظل موضع تقدير واعتزاز.

وأشاد الزيودي بشهامة شباب البادية الوسطى ونخوتهم ومواقفهم الوطنية، مثمناً ما يتحلون به من قيم أصيلة، وما يقدمونه من نماذج مشرفة في الوقوف إلى جانب الوطن وأبنائه في مختلف الظروف.

وتحمل الزيارة دلالات إنسانية ووطنية، إذ تأتي بعد تقاعد الزيودي من عمله، لتؤكد استمرار صلته بأهالي مأدبا، وحرصه على أداء واجب التواصل والتراحم، والوقوف إلى جانبهم في مناسباتهم وأوقات الشدة.

كما تعكس الزيارة عمق الروابط الاجتماعية والعشائرية التي تشكل أحد روافد التماسك الوطني في الأردن، حيث تتقدم قيم الأخوة والتضامن على كل اعتبار، ويظل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء واجباً وطنياً وإنسانياً يجمع الأردنيين