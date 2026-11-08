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الرئيس الإسرائيلي يكلّف غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لنتنياهو

  • 08 نوفمبر 2026
  • 19:22
الرئيس الإسرائيلي يكلّف غادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لنتنياهو

خبرني -  تسلّم رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، الأحد، التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وذلك بعد حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تسلّم آيزنكوت كتاب التكليف خلال مراسم رسمية في مقر الرئاسة بالقدس، وأعلن عزمه العمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية، داعياً إلى تحركات سياسية غير تقليدية لتحقيق ذلك.

وقال آيزنكوت إن إسرائيل تواجه مرحلة طوارئ، وإن تشكيل الحكومة يتطلب خطوات سياسية استثنائية، موجهاً دعوة إلى حزبي الليكود والصهيونية الدينية للانضمام إلى حكومة برئاسته.

وبموجب القانون الإسرائيلي، أمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً بموافقة الرئيس.

ويأتي التكليف في ظل تعثر المشهد السياسي الإسرائيلي عقب انتخابات الكنيست الأخيرة، التي لم يتمكن فيها أي من المعسكرين من حصد الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً من أصل 120

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