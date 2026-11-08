المنتخب الوطني تحت 23 عاما يعلن قائمة من 24 لاعبا لمواجهتي الإمارات وديا

خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبداللطيف إجريندو، قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي بالإمارات، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الإماراتي في دبي يومي 14 و17 تشرين الثاني الحالي، في إطار برنامج الإعداد الذي يتضمن إقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات ودية.

وضمت القائمة اللاعبين: سلامة سلمان، محمد علعالي، معتز الشمايلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، محمد الشطي، عبدالله المنيص، محمد حداد، أيهم السمامرة، محمد طه، نور الدين ياسين، مهند المحسيري، عمر خضر، علي النعيمي، محمود ذيب، عهد جادو، صالح فريج، محمد البيطار، قيس الخليفات، قتيبة العجالين، مؤمن الساكت، عبدالرحمن الزغايبة، ناصر الدجاني، ومحمد قاسم.

ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم، من خلال المعسكرات التدريبية والمباريات الودية، إلى رفع جاهزية المنتخب الوطني تحت 23 عاما، وتوفير التحضيرات اللازمة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، بقيادة المدرب عبداللطيف إجريندو، قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في معسكر تدريبي بالإمارات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام نظيره الإماراتي في دبي يومي 14 و17 تشرين الثاني، ضمن برنامج الإعداد الهادف إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز التحضيرات الفنية للمنتخب.