شاس تلوّح بالانضمام إلى حكومة أيزنكوت.. وشرط واحد قد يقلب المشهد السياسي في إسرائيل

خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أصواتاً داخل حزب «شاس» بدأت لا تستبعد دعم حكومة إسرائيلية برئاسة غادي أيزنكوت، في ظل الاتصالات الجارية بين معسكر التغيير وحزب «يهدوت هتوراه».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر في الحزب أن إمكانية دعم حكومة أيزنكوت قد تكون مطروحة، شريطة انضمام حزب «يهدوت هتوراه» إلى هذه الخطوة.

وأشار التقرير إلى أن شخصية دينية بارزة قد يكون لها تأثير حاسم في تحديد موقف شاس من هذه المسألة.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات سياسية قد تفتح الباب أمام تغيير في خريطة التحالفات البرلمانية الإسرائيلية، وتشكيل حكومة بديلة عن الحكومة الحالية.

ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي من قيادة شاس بشأن الانضمام إلى حكومة برئاسة أيزنكوت.